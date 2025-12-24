Ціни на платину оновили історичний максимум

Ціни на платину вперше в історії перевищили $2300 за унцію. У середу, 24 грудня, січневі ф'ючерси на платину на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подорожчали на 4,73% і на піку сягнули $2395,6 за унцію, свідчать дані.

Чому дорожчає платина

Драгметал зростає десяту сесію поспіль — це найдовша серія зростання з 2017 року. За цей час котирування зросли на 45%. А з початку року платина подорожчала на 163%, що є найбільшим річним приростом з того часу, як Bloomberg почав збирати дані у 1987 році.

Зростання дорогоцінних металів підтримують очікування пом'якшення монетарної політики провідних центробанків, стійкий попит з боку регуляторів (особливо азіатських) та геополітична невизначеність.

Інвестори, зокрема, скуповують метал в очікуванні подальшого зниження ставки ФРС, зазначає Trading Economics. Такі очікування підганяють слабкі дані щодо ринку праці США, а також заяви деяких представників ФРС.

Зараз ринок очікує, що американський регулятор знизить ставку ще двічі на 2026 рік.

Нещодавній стрибок котирувань платини стався на тлі ознак поглиблення дефіциту на лондонському ринку, оскільки трейдери активно постачають метал у США, щоб застрахуватися від ризику введення мит, пише Bloomberg. Підтримку котируванням також надають перебої у постачанні з найбільшого виробника платини — Південної Африки.

