Уряд закликає НКРЕКП відкласти перегляд тарифів на воду для населення

Уряд звернувся до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із пропозицією відтермінувати запланований перегляд тарифів на водопостачання для населення. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, в умовах воєнного стану важливо не допустити зростання фінансового навантаження на громадян.

Водночас глава уряду наголосила на необхідності пошуку збалансованого рішення, яке враховуватиме як інтереси споживачів, так і потреби водоканалів, щоб підприємства могли працювати без накопичення боргів.

Вона також зазначила, що уряд спільно з НКРЕКП працюватиме над напрацюванням узгодженого підходу щодо подальшої тарифної політики.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні зростуть тарифи на розподіл газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засіданні 2 грудня схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 рік.