В Україні зростуть тарифи на розподіл газу. Що очікувати населенню

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 грудня 2025, 16:20

В Україні зростуть тарифи на розподіл газу. Що очікувати населенню

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засіданні 2 грудня схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 р., передає ExPro.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засіданні 2 грудня схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 р., передає ExPro.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо дасть підвищенняПісля публікації проєктів постанов на сайті регулятора будуть прийматися зауваження та пропозиції, після яких буде прийнято кінцеве рішення про підвищення тарифів на розподіл природного газу.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що дасть підвищення

Після публікації проєктів постанов на сайті регулятора будуть прийматися зауваження та пропозиції, після яких буде прийнято кінцеве рішення про підвищення тарифів на розподіл природного газу. Очікується, що нові тарифи буде прийнято до кінця 2025 р.

«Це підвищення дасть змогу частково компенсувати ті збитки, які ми маємо на даний час. Ми підтримуємо таке рішення», — прокоментував Сергій Скиба, виконуючий обов’язки «Газороподільні мережі України» з Групи Нафтогаз.

Тарифи для населення

Важливо, що тарифи для побутових споживачів (населення) залишаться без змін, оскільки в Україні діє мораторій на підвищення тарифів протягом дії воєнного стану та шести місяців після його скасування.

Розрахунок тарифів

Розрахунки тарифів виконані згідно з методикою, враховуючи звітні дані операторів за минулі роки та прогнози щодо обсягів розподілу природного газу на 2026 р. При розрахунках тарифів враховано обґрунтовані витрати операторів на утримання мереж, технологічні втрати, облік газу, а також прогнозовані витрати на зарплати, паливно-енергетичні ресурси, обслуговування мереж та капітальні інвестиції для підтримки стабільного функціонування розподільних систем.

Для окремих регіонів із суттєвим скороченням замовленої потужності розподілу (зокрема, у районах, що постраждали від бойових дій) тарифні показники можуть змінюватися залежно від фактичних умов. Однак механізм передбачає відшкодування витрат і стабільне функціонування мереж.

Затвердження нових тарифів планується після завершення процедури публічного обговорення та остаточного рішення НКРЕКП, тому кінцеві тарифи можуть відрізнятися від тих, що опубліковані зараз.

З метою уникнення різкого підвищення тарифів для замовників послуг розподілу природного газу, та забезпечення при цьому Операторів ГРМ коштами, необхідними для стабільної роботи газорозподільних систем, пропонується поетапне підвищення тарифів — з 1 січня та з 1 квітня 2026 р.

Як зміняться тарифи?

Найнижчий тариф на розподіл залишатиметься у Харківської міської філії «Газороподільних мереж України» (ГРМУ), що входить до структури «Нафтогазу», — 0,65 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня та 0,78 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р. Загальне зростання — на 80%.

Найвищий тариф на розподіл газу в 2026 р. буде у ПрАТ «Гадячгаз» — 3,16 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня та 3,95 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р. Загальне зростання — 98%.

Найбільше підвищення тарифів планується для Дніпропетровської філії ГРМУ — до 3,66 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р., в 2,9 разів більше, ніж діючий тариф.

Найменше зростуть тарифи для Закарпатської філії ГРМУ — до 2,48 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р., на 25% вище, ніж діючий тариф.

У середньому тарифи на розподіл природного газу в Україні планується підвищити на 76% з 1 квітня 2026 р.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами