В Україні зростуть тарифи на розподіл газу. Що очікувати населенню

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засіданні 2 грудня схвалила проєкти постанов щодо підвищення тарифів на розподіл природного газу для Операторів газорозподільних мереж на 2026 р., передає ExPro.

Що дасть підвищення

Після публікації проєктів постанов на сайті регулятора будуть прийматися зауваження та пропозиції, після яких буде прийнято кінцеве рішення про підвищення тарифів на розподіл природного газу. Очікується, що нові тарифи буде прийнято до кінця 2025 р.

«Це підвищення дасть змогу частково компенсувати ті збитки, які ми маємо на даний час. Ми підтримуємо таке рішення», — прокоментував Сергій Скиба, виконуючий обов’язки «Газороподільні мережі України» з Групи Нафтогаз.

Тарифи для населення

Важливо, що тарифи для побутових споживачів (населення) залишаться без змін, оскільки в Україні діє мораторій на підвищення тарифів протягом дії воєнного стану та шести місяців після його скасування.

Розрахунок тарифів

Розрахунки тарифів виконані згідно з методикою, враховуючи звітні дані операторів за минулі роки та прогнози щодо обсягів розподілу природного газу на 2026 р. При розрахунках тарифів враховано обґрунтовані витрати операторів на утримання мереж, технологічні втрати, облік газу, а також прогнозовані витрати на зарплати, паливно-енергетичні ресурси, обслуговування мереж та капітальні інвестиції для підтримки стабільного функціонування розподільних систем.

Для окремих регіонів із суттєвим скороченням замовленої потужності розподілу (зокрема, у районах, що постраждали від бойових дій) тарифні показники можуть змінюватися залежно від фактичних умов. Однак механізм передбачає відшкодування витрат і стабільне функціонування мереж.

Затвердження нових тарифів планується після завершення процедури публічного обговорення та остаточного рішення НКРЕКП, тому кінцеві тарифи можуть відрізнятися від тих, що опубліковані зараз.

З метою уникнення різкого підвищення тарифів для замовників послуг розподілу природного газу, та забезпечення при цьому Операторів ГРМ коштами, необхідними для стабільної роботи газорозподільних систем, пропонується поетапне підвищення тарифів — з 1 січня та з 1 квітня 2026 р.

Як зміняться тарифи?

Найнижчий тариф на розподіл залишатиметься у Харківської міської філії «Газороподільних мереж України» (ГРМУ), що входить до структури «Нафтогазу», — 0,65 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня та 0,78 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р. Загальне зростання — на 80%.

Найвищий тариф на розподіл газу в 2026 р. буде у ПрАТ «Гадячгаз» — 3,16 грн/куб м (без ПДВ) з 1 січня та 3,95 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р. Загальне зростання — 98%.

Найбільше підвищення тарифів планується для Дніпропетровської філії ГРМУ — до 3,66 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р., в 2,9 разів більше, ніж діючий тариф.

Найменше зростуть тарифи для Закарпатської філії ГРМУ — до 2,48 грн/куб м (без ПДВ) з 1 квітня 2026 р., на 25% вище, ніж діючий тариф.

У середньому тарифи на розподіл природного газу в Україні планується підвищити на 76% з 1 квітня 2026 р.