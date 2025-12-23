Multi від Мінфін
23 грудня 2025, 17:14

Ринки прогнозів переграли Волл-стріт: трейдери точніше передбачають інфляцію, ніж професійні економісти

Платформи для ставок на події виявилися ефективнішим інструментом для прогнозування економічних показників, ніж традиційні аналітичні моделі великих банків. Згідно з новим дослідженням платформи Kalshi, «мудрість натовпу» перевершила консенсус-прогнози Волл-стріт щодо інфляції. Про це пише CoinDesk.

Платформи для ставок на події виявилися ефективнішим інструментом для прогнозування економічних показників, ніж традиційні аналітичні моделі великих банків.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Результати дослідження: 40% переваги

Kalshi проаналізувала дані за 25 місяців (з лютого 2023 року до середини 2025 року), порівнюючи ставки своїх користувачів із прогнозами провідних економістів.

  • Точність: Ринкові прогнози щодо річної зміни Індексу споживчих цін (CPI) мали на 40% меншу середню похибку, ніж консенсус-прогнози аналітиків.
  • Ефективність у кризи: Перевага ринків прогнозів ставала ще очевиднішою у моменти різких економічних коливань. Коли реальні показники значно відхилялися від очікувань, прогнози Kalshi були точнішими за традиційні на 67%.

Як це працює: гроші проти репутації

Автори звіту пояснюють феномен різницею в мотивації та методах. Традиційні прогнози часто базуються на схожих моделях і даних, а аналітики можуть бути скуті корпоративною обережністю (страх зробити занадто сміливий прогноз, який виявиться помилковим).

Натомість на ринках прогнозів:

  • Фінансовий стимул: Трейдери ризикують власними грошима, тому вони максимально зацікавлені в точності.
  • Агрегація даних: Платформа збирає думки тисяч учасників, які використовують різноманітні джерела — від офіційної статистики до альтернативних даних та інсайдів.
  • Реальний час: Ринкові ціни оновлюються миттєво 24/7, тоді як консенсус-прогнози фіксуються за кілька днів до виходу звіту і часто застарівають.

Сигнал про небезпеку

Дослідження виявило цікаву закономірність, яку можна використовувати як індикатор. Якщо за тиждень до публікації звіту CPI прогноз на Kalshi відрізняється від консенсусу Волл-стріт більш ніж на 0,1 відсоткового пункта, ймовірність того, що реальні дані стануть сюрпризом для ринку, зростає до 80% (порівняно зі звичайними 40%).

Читайте також: Що таке Polymarket та ринки прогнозів: як інвестори заробляють і програють на торгівлі ймовірностями

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Smerch747
Smerch747
23 грудня 2025, 17:18
#
Оце новина. Люди за гроші щось роблять краще ніж ті хто працюють безкоштовно.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
