23 грудня 2025, 12:36

Акціонери EA схвалили продаж компанії Саудівській Аравії за $55 мільярдів

Акціонери ігрового гіганта Electronic Arts (EA) офіційно підтримали угоду про перехід компанії у приватну власність. Покупцем виступає консорціум на чолі з Суверенним фондом Саудівської Аравії (PIF). Сума угоди склала $55 млрд, повідомляє Bloomberg.

Акціонери EA схвалили продаж компанії Саудівській Аравії за $55 мільярдів
Фото: wikipedia.org

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові деталі угоди:

  • Ціна викупу: Інвестори отримають $210 за кожну акцію готівкою. Голосування щодо цієї пропозиції відбулося в понеділок, 22 грудня.
  • Статус компанії: Після 40 років перебування на фондовому ринку EA стає приватною компанією.
  • Портфель активів: Видавець володіє такими культовими франшизами, як EA SPORTS FC (колишня FIFA), Battlefield, The Sims та Apex Legends.

Чому це важливо для ринку?

Для Саудівської Аравії та її фонду PIF ця купівля є стратегічним кроком у межах плану «Vision 2030». Країна активно інвестує в сектор інтерактивних медіа та кіберспорту, щоб диверсифікувати свою економіку та відійти від нафтової залежності.

Що це змінить для EA?

Перехід у приватний статус дає розробникам значну свободу:

  • Відсутність квартальних звітів: Компанії більше не потрібно підлаштовувати релізи ігор під фінансові очікування публічних інвесторів.
  • Фокус на якості: Девелопери зможуть концентруватися на створенні якісного контенту та довгострокових проєктах, уникаючи тиску з боку біржового ринку.
  • Стратегічна стабільність: Консорціум (до якого також входять Silver Lake та Affinity Partners) планує інвестувати в інновації та нові технології в межах екосистеми EA.

Контекст угоди

Пропозиція про викуп надійшла в той час, коли індустрія відеоігор переживає період консолідації, намагаючись повернутися до високих темпів зростання, які спостерігалися під час пандемії.

Хоча ігри EA залишаються популярними, а деякі франшизи успішно адаптуються для кіно та серіалів, річні доходи компанії вже три роки фактично стоять на місці — вони коливаються в межах $7,4−7,6 млрд.

Ця угода стала однією з найбільших в історії ігрової індустрії та поступається за масштабом лише придбанню Activision Blizzard компанією Microsoft за $68,7 млрд у 2023 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
