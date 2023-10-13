Microsoft закрила угоду з купівлі Activision Blizzard за $68,7 мільярда

У п'ятницю, 13 жовтня, Microsoft закрила угоду щодо придбання Activision Blizzard за $68,7 млрд. Про це повідомив голова Xbox Філ Спенсер.

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Таким чином, компанія Microsoft нарощує свою вагу на ринку відеоігор за рахунок бестселерів, включаючи Call of Duty, щоб краще конкурувати з лідером галузі Sony.

Нещодавно сторони якраз подолали останню перешкоду на шляху до згоди британського регулятора CMA, який схвалив угоду.

Тепер у Microsoft виявилися всі франшизи Activision Blizzard, включаючи такі популярні серії ігор як Call of Duty, Diablo, Overwatch, Warcraft, Starcraft, Spyro, Guitar Hero, Candy Crush та інші.

Відсьогодні розпочнеться процес додавання ігор Activision Blizzard у підписку Game Pass і на нові платформи.

Microsoft також випустила тематичний ролик.

Нагадаємо

Анонс про операцію відбувся ще в січні 2022 року, після чого сторони розпочали тривалий процес злиття, розбираючись з обмеженнями регуляторів різних країн.