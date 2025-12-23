Multi від Мінфін
23 грудня 2025, 9:27

Чи буде в Україні долар по 45 гривень, а євро по 52 гривні — прогноз банкіра на 2026 рік

У 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43−45 грн, а євро — у межах 50−52 грн. Таким чином, офіційний курс долара порівняно з 2025 роком може зрости в середньому на 2−7%. Такий прогноз надав голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

У 2026 році вартість долара коливатиметься в діапазоні 43−45 грн, а євро — у межах 50−52 грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курсові зміни

При цьому, як твердить експерт, будь-які курсові зміни будуть повільними та контрольованими, що позбавить учасників ринку шоку та не спричинить різке зростання попиту на готівковому ринку.

Спираючись на дані Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», він нагадав, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік Уряд заклав середньорічний курс 45,7 грн/$ та 49,4 грн/€, а Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара буде на рівні 45,4 грн/$

Читайте також: Долар втратив 9% вартості цьогоріч й прогнози на 2026 рік невтішні — Reuters

Водночас експерт зауважив, що у 2025 році середньозважений «бюджетний» курс передбачався на рівні 45 грн/$, тоді як впродовж року офіційний курс був в середньому на 7−8% нижчим.

Мамедов акцентував, що цьогоріч різниця між закладеним в бюджеті та фактичним курсами є досить відчутною. Через прив’язку бюджетних показників до курсу американського долара протягом року дефіцит на курсовій різниці зріс на 400 млрд грн (понад $9 млрд).

«З одного боку позиція та стратегія Нацбанку є досить зваженою: протягом року ми побачили, що регуляторові вдавалося знайти баланс між монетарним регулюванням (зокрема йдеться про збільшення облікової ставки з метою зміцнення гривні), та реалізацією режиму „керованої гнучкості“ на валютному ринку, суть якого полягає в максимальному насиченні попиту та встановленні рівноваги між попитом і пропозицією. З іншого боку, Уряду та народним депутатам довелося переглядати держбюджет, адже на курсовій різниці виникла „діра“ на 400 млрд грн. Цілком можливо, що у 2026 році Україна зможе уникнути додаткового дефіциту бюджету через невідповідність бюджетного та реального курсів», — зазначив він.

Що впливатиме на курс в 2026 році За його прогнозом, у 2026 році на валютний ринок впливатиме низка стратегічних факторів.

По-перше, перебіг або припинення війни. На думку банкіра, це базовий чинник, на якого залежатиме не лише економічний розвиток країни, а й взагалі існування як незалежної суб'єктної держави.

По-друге, обсяг міжнародної фінансової допомоги. За бюджетною оцінкою, у наступному році Україна потребуватиме щонайменше $46,5 млрд, які будуть спрямовані передусім на покриття видатків бюджету.

Прогнозуючи ситуацію на валютному ринку у січні-березні 2026 року, Мамедов акцентував, що стратегія Нацбанку на валютному ринку навряд чи істотно зміниться.

Відтак слід очікувати, що НБУ, як і раніше, відіграватиме провідну роль, корегуючи попит і пропозицію через валютні інтервенції тим самим унеможливлюючи різкі та хаотичні зміни курсових показників. Він вважає, що протягом першого кварталу 2026 року передусім через необхідність бізнесу здійснювати податкові платежі, а також через сезонне зменшення попиту на валюту, офіційний курс долара може коливатися в межах 42,6−43 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає stariy07 и 24 назареєстрованого відвідувача.
