Долар втратив 9% вартості цьогоріч й прогнози на 2026 рік невтішні — Reuters

2025 рік завершується для американської валюти на мінорній ноті. Долар пережив найгірше падіння за останні вісім років, втративши 9% своєї вартості відносно кошика основних світових валют. Інвестори попереджають: у 2026 році низхідний тренд, найімовірніше, продовжиться через відновлення глобальної економіки та очікування подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС). Про це повідомляє Reuters, 22 грудня.
Фундаментальна слабкість
Головними драйверами падіння у 2025 році стали очікування пом'якшення політики ФРС, скорочення різниці у відсоткових ставках з іншими країнами, а також занепокоєння щодо фіскального дефіциту США.
Карл Шамотта, головний ринковий стратег Corpay, зазначає, що навіть після падіння долар залишається переоціненим:
«Реальність така, що ми все ще маємо переоцінений долар США з фундаментального погляду».
За даними Банку міжнародних розрахунків, реальний ефективний обмінний курс долара (з урахуванням інфляції) у жовтні становив 108,7 пункту — це лише трохи нижче від січневого рекорду в 115,1.
Світ наздоганяє Америку
Ключовим фактором ослаблення долара у 2026 році стане вирівнювання темпів економічного зростання. Якщо в попередні роки США значно випереджали інші розвинені країни, то тепер розрив скорочується.
- Єврозона: Очікується покращення траєкторії зростання.
- Німеччина та Китай: Фіскальні стимули та політична підтримка в цих країнах мають прискорити їхні економіки.
«Я думаю, різниця в тому, що решта світу просто зростатиме більше наступного року», — коментує Ануджіт Сарін, портфельний менеджер Brandywine Global.
Коли інші економіки набирають обертів, капітал починає витікати з «тихої гавані» (долара) у пошуках вищої дохідності на інших ринках.
Розбіжність центробанків та фактор Трампа
Ситуацію для долара ускладнює різна політика центральних банків.
- ФРС США: Ринок очікує продовження зниження ставок. Ситуацію підігріває зміна керівництва — президент Трамп планує призначити нового голову ФРС, від якого чекають більш м'якої («голубиної») політики та низьких ставок. Серед кандидатів — Кевін Хассетт, Кевін Ворш та Кріс Воллер.
- ЄЦБ (Європейський центробанк): Трейдери прогнозують, що ставки в Європі залишаться стабільними, а деякі навіть не виключають їх підвищення на тлі перегляду прогнозів інфляції.
Зниження ставок у США робить доларові активи менш привабливими для інвесторів, тоді як стабільні ставки в Європі підтримують євро.
Чи можливий відскок?
Експерти застерігають, що падіння не буде лінійним. У короткостроковій перспективі (наприклад, у першому кварталі 2026 року) долар може тимчасово зміцнитися завдяки:
- ШІ-буму: Ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту продовжує залучати капітал в американські акції.
- Податковим стимулам: Зниження податків та відновлення роботи уряду після шатдауну можуть короткостроково підштовхнути економіку США.
Проте стратегічно більшість аналітиків ставлять на подальше знецінення долара.
Чому слабкий долар — це не завжди погано?
- Для транснаціональних компаній США: Слабкий долар — це позитив. Коли такі гіганти, як Apple чи Coca-Cola, заробляють гроші за кордоном (у євро, єнах тощо), при конвертації цих доходів назад у дешевший долар їхній прибуток зростає. Це може підтримати американський фондовий ринок.
- Для світової торгівлі: Слабкий долар робить американські товари дешевшими та конкурентоспроможнішими на світовому ринку, що допомагає скоротити торговельний дефіцит.
- Для ринків, що розвиваються: Це зазвичай гарна новина. Оскільки багато боргів країн, що розвиваються, номіновані в доларах, його ослаблення полегшує боргове навантаження та стимулює інвестиції в ці регіони.
