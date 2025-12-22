Multi від Мінфін
22 грудня 2025, 16:21

Долар втратив 9% вартості цьогоріч й прогнози на 2026 рік невтішні — Reuters

2025 рік завершується для американської валюти на мінорній ноті. Долар пережив найгірше падіння за останні вісім років, втративши 9% своєї вартості відносно кошика основних світових валют. Інвестори попереджають: у 2026 році низхідний тренд, найімовірніше, продовжиться через відновлення глобальної економіки та очікування подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС). Про це повідомляє Reuters, 22 грудня.

2025 рік завершується для американської валюти на мінорній ноті.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фундаментальна слабкість

Головними драйверами падіння у 2025 році стали очікування пом'якшення політики ФРС, скорочення різниці у відсоткових ставках з іншими країнами, а також занепокоєння щодо фіскального дефіциту США.

Карл Шамотта, головний ринковий стратег Corpay, зазначає, що навіть після падіння долар залишається переоціненим:

«Реальність така, що ми все ще маємо переоцінений долар США з фундаментального погляду».

За даними Банку міжнародних розрахунків, реальний ефективний обмінний курс долара (з урахуванням інфляції) у жовтні становив 108,7 пункту — це лише трохи нижче від січневого рекорду в 115,1.

Світ наздоганяє Америку

Ключовим фактором ослаблення долара у 2026 році стане вирівнювання темпів економічного зростання. Якщо в попередні роки США значно випереджали інші розвинені країни, то тепер розрив скорочується.

  • Єврозона: Очікується покращення траєкторії зростання.
  • Німеччина та Китай: Фіскальні стимули та політична підтримка в цих країнах мають прискорити їхні економіки.

«Я думаю, різниця в тому, що решта світу просто зростатиме більше наступного року», — коментує Ануджіт Сарін, портфельний менеджер Brandywine Global.

Коли інші економіки набирають обертів, капітал починає витікати з «тихої гавані» (долара) у пошуках вищої дохідності на інших ринках.

Розбіжність центробанків та фактор Трампа

Ситуацію для долара ускладнює різна політика центральних банків.

  • ФРС США: Ринок очікує продовження зниження ставок. Ситуацію підігріває зміна керівництва — президент Трамп планує призначити нового голову ФРС, від якого чекають більш м'якої («голубиної») політики та низьких ставок. Серед кандидатів — Кевін Хассетт, Кевін Ворш та Кріс Воллер.
  • ЄЦБ (Європейський центробанк): Трейдери прогнозують, що ставки в Європі залишаться стабільними, а деякі навіть не виключають їх підвищення на тлі перегляду прогнозів інфляції.

Зниження ставок у США робить доларові активи менш привабливими для інвесторів, тоді як стабільні ставки в Європі підтримують євро.

Чи можливий відскок?

Експерти застерігають, що падіння не буде лінійним. У короткостроковій перспективі (наприклад, у першому кварталі 2026 року) долар може тимчасово зміцнитися завдяки:

  • ШІ-буму: Ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту продовжує залучати капітал в американські акції.
  • Податковим стимулам: Зниження податків та відновлення роботи уряду після шатдауну можуть короткостроково підштовхнути економіку США.

Проте стратегічно більшість аналітиків ставлять на подальше знецінення долара.

Чому слабкий долар — це не завжди погано?

  • Для транснаціональних компаній США: Слабкий долар — це позитив. Коли такі гіганти, як Apple чи Coca-Cola, заробляють гроші за кордоном (у євро, єнах тощо), при конвертації цих доходів назад у дешевший долар їхній прибуток зростає. Це може підтримати американський фондовий ринок.
  • Для світової торгівлі: Слабкий долар робить американські товари дешевшими та конкурентоспроможнішими на світовому ринку, що допомагає скоротити торговельний дефіцит.
  • Для ринків, що розвиваються: Це зазвичай гарна новина. Оскільки багато боргів країн, що розвиваються, номіновані в доларах, його ослаблення полегшує боргове навантаження та стимулює інвестиції в ці регіони.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
