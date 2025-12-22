Долар втратив 9% вартості цьогоріч й прогнози на 2026 рік невтішні — Reuters

2025 рік завершується для американської валюти на мінорній ноті. Долар пережив найгірше падіння за останні вісім років, втративши 9% своєї вартості відносно кошика основних світових валют. Інвестори попереджають: у 2026 році низхідний тренд, найімовірніше, продовжиться через відновлення глобальної економіки та очікування подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС). Про це повідомляє Reuters, 22 грудня.

Фундаментальна слабкість

Головними драйверами падіння у 2025 році стали очікування пом'якшення політики ФРС, скорочення різниці у відсоткових ставках з іншими країнами, а також занепокоєння щодо фіскального дефіциту США.

Карл Шамотта, головний ринковий стратег Corpay, зазначає, що навіть після падіння долар залишається переоціненим:

«Реальність така, що ми все ще маємо переоцінений долар США з фундаментального погляду».

За даними Банку міжнародних розрахунків, реальний ефективний обмінний курс долара (з урахуванням інфляції) у жовтні становив 108,7 пункту — це лише трохи нижче від січневого рекорду в 115,1.

Світ наздоганяє Америку

Ключовим фактором ослаблення долара у 2026 році стане вирівнювання темпів економічного зростання. Якщо в попередні роки США значно випереджали інші розвинені країни, то тепер розрив скорочується.

Єврозона: Очікується покращення траєкторії зростання.

Німеччина та Китай: Фіскальні стимули та політична підтримка в цих країнах мають прискорити їхні економіки.

«Я думаю, різниця в тому, що решта світу просто зростатиме більше наступного року», — коментує Ануджіт Сарін, портфельний менеджер Brandywine Global.

Коли інші економіки набирають обертів, капітал починає витікати з «тихої гавані» (долара) у пошуках вищої дохідності на інших ринках.

Розбіжність центробанків та фактор Трампа

Ситуацію для долара ускладнює різна політика центральних банків.

ФРС США: Ринок очікує продовження зниження ставок. Ситуацію підігріває зміна керівництва — президент Трамп планує призначити нового голову ФРС, від якого чекають більш м'якої («голубиної») політики та низьких ставок. Серед кандидатів — Кевін Хассетт, Кевін Ворш та Кріс Воллер.

ЄЦБ (Європейський центробанк): Трейдери прогнозують, що ставки в Європі залишаться стабільними, а деякі навіть не виключають їх підвищення на тлі перегляду прогнозів інфляції.

Зниження ставок у США робить доларові активи менш привабливими для інвесторів, тоді як стабільні ставки в Європі підтримують євро.

Чи можливий відскок?

Експерти застерігають, що падіння не буде лінійним. У короткостроковій перспективі (наприклад, у першому кварталі 2026 року) долар може тимчасово зміцнитися завдяки:

ШІ-буму: Ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту продовжує залучати капітал в американські акції.

Податковим стимулам: Зниження податків та відновлення роботи уряду після шатдауну можуть короткостроково підштовхнути економіку США.

Проте стратегічно більшість аналітиків ставлять на подальше знецінення долара.

Чому слабкий долар — це не завжди погано?