Пам’ятну монету Болгарії номіналом 2 євро заблокували в Раді ЄС

Болгарія хотіла випустити пам’ятну монету номіналом 2 євро на честь «болгарської абетки», проте це рішення було заблоковано у Раді ЄС іншою країною-членом Євросоюзу. Про це пише Європейська правда.

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Що відомо про монету

Планувалося, що монета буде введена в обіг у другій половині 2026 року. Однак одна з держав-членів ЄС подала заперечення проти її дизайну до Ради ЄС.

Проєкт передбачає дизайн, що включає композицію з кириличних літер та напис «болгарська абетка» з метою відзначення внеску Болгарії у кирилицю як третю офіційну абетку Європейського Союзу. Авторами дизайну є Світлін Балездров та Стоян Дерчев.

Наразі невідомо, яка саме країна-член подала заперечення та які її мотиви, оскільки відповідний документ ще не оприлюднено. Твердження, що поширюються в соціальних мережах щодо конкретної країни, не підтверджені офіційними джерелами.

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Болгарія подала на затвердження проєкт пам'ятної монети номіналом 2 євро з написом «болгарська абетка» 19 травня 2026 року, але згодом надійшло заперечення від держави єврозони, ім'я якої вилучено з публічних документів. У публічній версії документа назва країни викреслена.

Незважаючи на це, наступні нумізматичні каталоги, спеціалізовані видання та програма Болгарського народного банку продовжують вказувати монету як заплановану до випуску у другій половині 2026 року тиражем 1 мільйон одиниць.