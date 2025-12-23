Індійська рупія завершує рік у статусі найслабшої валюти Азії, що пов'язано з переговорами щодо торгової угоди зі США і масштабним відтоком іноземних інвестицій. За даними Nomura та S&P Global Market Intelligence, курс рупії може послабшати до 92 за долар до кінця березня 2026 року (поточний курс — 89,6).

Що кажуть аналітики

Аналітики, опитані CNBC, зазначають, що надії на зміцнення рупії пов'язані з можливим укладанням торгової угоди з Вашингтоном у найближчі шість місяців.

Високі мита (до 50%) та невизначеність навколо економічної політики сприяли падінню експорту до США та відтоку капіталу. Лише з акцій іноземні інвестори вивели майже $18 млрд із початку року.

Дії центробанку

Центробанк Індії зберігає політику курсу, що плаває, але, за повідомленнями ЗМІ, у грудні зробив активні інтервенції для стримування падіння валюти.

Послаблення рупії в теорії може збільшити конкурентоспроможність експорту, проте негативний ефект для імпорту та інфляції зберігається — до укладання торгової угоди та повернення зовнішніх інвесторів тиск на рупію, на думку експертів, збережеться.