3 грудня 2025, 14:39

Індійська рупія пробила психологічне дно: курс впав нижче 90 за долар через торговельний глухий кут зі США

Національна валюта Індії перетнула критичну психологічну позначку, вперше в історії опустившись нижче рівня 90 рупій за один долар США. Головною причиною песимізму інвесторів стали затримки в укладенні ключової торговельної угоди з Вашингтоном, що продовжує тиснути на фінансові ринки країни. Про це повідомляє Bloomberg 3 грудня.

Національна валюта Індії перетнула критичну психологічну позначку, вперше в історії опустившись нижче рівня 90 рупій за один долар США.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордне падіння та реакція Центробанку

У середу індійська валюта ослабла на 0,5%, встановивши новий історичний мінімум на рівні 90,2950 за долар. Ситуацію намагався врятувати Резервний банк Індії, який, за інформацією інсайдерів, вийшов на ринок із продажем невеликих партій доларів, що дозволило частково відіграти втрати.

Негативні настрої перекинулися і на фондовий ринок: базовий індекс NSE Nifty 50 просів на 0,5%.

Аналітики попереджають, що пробиття рівня 90 відкриває шлях до подальшого падіння.

Мита та дефіцит: чому рупія слабшає

Економічний тиск на Індію посилюють високі 50-відсоткові тарифи на індійські товари з боку США. Це б'є по експортерах, тоді як обсяги імпорту залишаються значними, створюючи високий попит на долар всередині країни. Як наслідок, торговельний дефіцит Індії сягнув рекордних значень.

«Експортери не продають долари агресивно, оскільки рупія має тенденцію до знецінення, тоді як попит на долар з боку імпортерів залишається високим», — пояснює Рітеш Бхансалі з Mecklai Financial Services.

Стратеги Barclays вважають, що лише підписання торговельної угоди з Білим домом може надати рупії короткостроковий перепочинок.

Дилема процентних ставок

Слабкість валюти зв'язує руки центральному банку. Хоча раніше голова RBI Санджай Малхотра натякав на можливість зниження ставок через рекордно низьку інфляцію, тепер цей сценарій виглядає малоймовірним.

Кунал Содхані, керівник казначейства Shinhan Bank, вважає, що стійка слабкість рупії може змусити регулятора залишити ставки без змін на найближчому засіданні в п'ятницю, попри те, що економіка країни зростає найшвидшими темпами за останні шість кварталів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Новини по темі
