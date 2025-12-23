Зростання реального ВВП України у листопаді прискорилося до 3,6% — ІЕД

Попри постійні обстріли росіянами енергетичної та залізничної інфраструктури місячна реальний ВВП України у листопаді зріс на 3,6% до попереднього року — в основному завдяки значному внеску сільського господарства. Про це йдеться в дослідженні ІЕД.

Як змінилися показники

Реальна валова додана вартість у сільському господарстві, за оцінками ІЕД, збільшилася на 36% у листопаді завдяки пізнішому збиранню кукурудзи, ніж у 2024 році. Також економіку у листопаді підтримали оборонні закупівлі та зростання у торгівлі на 5,5%.

Але інші галузі перебували під суттєвим тиском. Падіння в добувній промисловості на 18% було спричинене постійними російськими атаками на видобуток газу й вугілля.

Скорочення в переробній промисловості на 0,9% було викликано проблемами з доступом до електроенергії.

Хоча втрати в енергетиці не були значними (-0,2%), російські атаки, на відміну від попередніх місяців, погіршили спроможність енергосистеми передавати енергоресурси між регіонами.

Падіння в транспорті сповільнилося до 6% після 10% у жовтні, однак існує ризик його посилення в грудні, оскільки росія активізувала атаки на залізничну інфраструктуру та руйнує як рухомий склад, так і колії.

Також, за даними Держстату, у третьому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 2,1%, що було близько до оцінки ІЕД.

З боку попиту реальне державне споживання зросло на 12,2% до попереднього року, а реальне приватне споживання — на 6,7%.

Високі обсяги державного споживання можуть відображати видатки на оборону та надходження військової допомоги, тоді як високе приватне споживання може бути пов’язане з попитом на енергетичне обладнання.