ВВП України прискорив зростання до 5,3% у листопаді — Мінекономіки

Українська економіка демонструє несподівано високі темпи відновлення наприкінці року. За оцінками Міністерства економіки, у листопаді 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 5,3%. Це значний стрибок порівняно з жовтнем, коли зростання становило 2,3%, повідомляє пресслужба Міністерства.