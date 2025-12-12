Українська економіка демонструє несподівано високі темпи відновлення наприкінці року. За оцінками Міністерства економіки, у листопаді 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 5,3%. Це значний стрибок порівняно з жовтнем, коли зростання становило 2,3%, повідомляє пресслужба Міністерства.
12 грудня 2025, 11:21
ВВП України прискорив зростання до 5,3% у листопаді — Мінекономіки
Головні драйвери прискорення
Економічний успіх листопада базується на активності чотирьох ключових секторів:
- Сільське господарство: сезонний фактор та успішний збір пізніх культур.
- Внутрішня торгівля: пожвавлення споживчого попиту.
- Будівництво: активна фаза відновлення інфраструктури.
- Переробна промисловість: зростання виробництва товарів з доданою вартістю.
Загалом за 9 місяців 2025 року (січень-вересень) реальне зростання ВВП становить 1,3%. Дані Держстату за ІІІ квартал також перевищили очікування уряду, зафіксувавши ріст на рівні 2,1%.
Структурна трансформація: від сировини до машин
Важливим сигналом оздоровлення економіки є зміна її структури. Україна поступово відходить від сировинної моделі, нарощуючи виробництво складнішої продукції.
- Машинобудування: Його частка у промисловості зросла до 9% (для порівняння: у довоєнному 2021 році вона становила 5,7%).
- Завантаженість потужностей: Зростає у фармацевтиці, меблевій, деревообробній, харчовій та текстильній галузях.
Що підтримує економіку грошима
Основними джерелами фінансування відновлення залишаються:
- Держбюджет: Видатки на капітальну реконструкцію інфраструктури та закупівлю продукції вітчизняного ВПК.
- Державні програми: Активна робота програм «єВідновлення» (ремонт житла) та «єОселя» (іпотека), які стимулюють будівельну галузь.
- Міжнародна допомога: Гранти та кредити від партнерів, що фінансують програми розвитку бізнесу.
Машиностроение: Его доля в промышленности выросла до 9% (для сравнения: в довоенном 2021 году она составляла 5,7%).
Ну само собой всё так или иначе выше сказанное связано с войной. На россии такая же ситуация была с экономикой. Просто они переехали на военные рельсы чуть раньше и быстрее. Но все мы знаем по их же примеру что рано или поздно бюджетные деньги заканчиваются.