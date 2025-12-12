ВВП України прискорив зростання до 5,3% у листопаді — Мінекономіки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2025, 11:21

ВВП України прискорив зростання до 5,3% у листопаді — Мінекономіки

Українська економіка демонструє несподівано високі темпи відновлення наприкінці року. За оцінками Міністерства економіки, у листопаді 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 5,3%. Це значний стрибок порівняно з жовтнем, коли зростання становило 2,3%, повідомляє пресслужба Міністерства.

Українська економіка демонструє несподівано високі темпи відновлення наприкінці року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні драйвери прискорення

Економічний успіх листопада базується на активності чотирьох ключових секторів:

  • Сільське господарство: сезонний фактор та успішний збір пізніх культур.
  • Внутрішня торгівля: пожвавлення споживчого попиту.
  • Будівництво: активна фаза відновлення інфраструктури.
  • Переробна промисловість: зростання виробництва товарів з доданою вартістю.

Загалом за 9 місяців 2025 року (січень-вересень) реальне зростання ВВП становить 1,3%. Дані Держстату за ІІІ квартал також перевищили очікування уряду, зафіксувавши ріст на рівні 2,1%.

Структурна трансформація: від сировини до машин

Важливим сигналом оздоровлення економіки є зміна її структури. Україна поступово відходить від сировинної моделі, нарощуючи виробництво складнішої продукції.

  • Машинобудування: Його частка у промисловості зросла до 9% (для порівняння: у довоєнному 2021 році вона становила 5,7%).
  • Завантаженість потужностей: Зростає у фармацевтиці, меблевій, деревообробній, харчовій та текстильній галузях.

Що підтримує економіку грошима

Основними джерелами фінансування відновлення залишаються:

  • Держбюджет: Видатки на капітальну реконструкцію інфраструктури та закупівлю продукції вітчизняного ВПК.
  • Державні програми: Активна робота програм «єВідновлення» (ремонт житла) та «єОселя» (іпотека), які стимулюють будівельну галузь.
  • Міжнародна допомога: Гранти та кредити від партнерів, що фінансують програми розвитку бізнесу.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Strain
Strain
12 грудня 2025, 11:56
#
«Загруженность мощностей: Растет в фармацевтике, мебельной, деревообрабатывающей, пищевой и текстильной отраслях.»
Машиностроение: Его доля в промышленности выросла до 9% (для сравнения: в довоенном 2021 году она составляла 5,7%).

Ну само собой всё так или иначе выше сказанное связано с войной. На россии такая же ситуация была с экономикой. Просто они переехали на военные рельсы чуть раньше и быстрее. Но все мы знаем по их же примеру что рано или поздно бюджетные деньги заканчиваются.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами