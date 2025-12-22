Автоцивілка стала повністю безплатною для ветеранів

Держава зробила ще один крок до цифровізації пільг для захисників. Відтепер учасники бойових дій (УБД) та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати повну компенсацію вартості обов’язкового страхування авто (автоцивілки) прямо у смартфоні. Про нову послугу повідомила пресслужба «Дії», 22 грудня.

Як працює механізм

Раніше зазначені категорії мали право на 50% знижки при оформленні поліса у страховій компанії. Тепер держава покриває і другу половину суми.

50% вартості — надає як знижку страхова компанія під час купівлі поліса.

50% вартості (те, що ви сплатили) — компенсує держава через застосунок «Дія».

Таким чином, фінальна вартість страхування для ветерана фактично дорівнює нулю.

Хто може скористатися послугою

Подати заявку на повернення коштів можуть громадяни, які мають посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, що відображається в «Дії».

Однак є важливі технічні умови:

Двигун авто: Об'єм двигуна не повинен перевищувати 2500 куб. см. Для електрокарів ліміт потужності — до 100 кВт.

Дата: Поліс має бути оформлений після 1 січня 2025 року з використанням пільги.

Використання: Автомобіль має використовуватися виключно для особистих потреб (не таксі, не вантажні перевезення).

Інструкція: як повернути гроші за кілька кліків

Процедура максимально спрощена і займає кілька хвилин:

Оновіть застосунок «Дія» до останньої версії.

Зайдіть у меню «Сервіси» та оберіть розділ «Ветеран PRO».

Натисніть «Компенсація автоцивілки».

З переліку оберіть свій пільговий поліс (система підтягне його автоматично з бази МТСБУ).

Виберіть картку «єПідтримка» (Дія.Картка) для зарахування коштів.

