22 грудня 2025, 14:43

Півмільярда «між своїми»: аналітики викрили масштабні порушення на державних тендерах

Попри роботу системи Prozorro та антикорупційні запобіжники, стара схема розіграшу державних коштів у «родинному колі» продовжує процвітати. Аналіз закупівель за 2025 рік виявив, що щонайменше у 32 тендерних процедурах учасники мали прямі, заборонені законом зв’язки між собою. Загальна сума таких угод сягнула 501,2 млн грн. Про це повідомляє сервіс моніторингу даних Опендатабот, 22 грудня.

Попри роботу системи Prozorro та антикорупційні запобіжники, стара схема розіграшу державних коштів у «родинному колі» продовжує процвітати.

Ілюзія конкуренції

Суть порушення полягає в тому, що на торги приходять компанії, які формально є конкурентами, але фактично контролюються одними й тими ж людьми. Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі», замовник зобов'язаний відхилити пропозицію, якщо учасники пов'язані між собою (наприклад, мають спільних бенефіціарів або частка пов'язаності перевищує 25%).

Однак, як показує дослідження, це правило часто ігнорується або не відслідковується. У 32 виявлених випадках зв'язок між учасниками та переможцем був очевидним і перевищував допустимі законом межі, що є грубим порушенням принципів чесної конкуренції.

Найгучніші кейси року

Нафтовий гігант (468,3 млн грн). Найбільший сумнівний тендер оголосила «Укрнафта». У ньому змагалися дві компанії — «БК Укрбурсервіс» та «Спецмехсервіс». Як з'ясувалося, власниці обох фірм мають ще один спільний бізнес — компанію «Нафтогазекологія». Фактично, великий контракт розіграли в межах однієї бізнес-групи.

Промисловий сектор (10,4 млн грн). Друге місце посіла закупівля за участі компанії «Спецкран» та «ВП ХЕАЗ». Обидва підприємства мають одного й того ж співвласника.

Приватні підприємства (4,7 млн грн). Третій кейс стосується ПП «Полтавське» та ПП «Бориспільське». Попри різні географічні назви, обидві структури належать одній особі.

«Сіра зона» законодавства

Окрім прямих порушень, існують схеми, що формально залишаються в межах закону, але фактично вбивають конкуренцію.

Експерти виявили ще 19 закупівель на загальну суму 256,3 млн грн, які були розбиті на окремі лоти. У цих випадках пов'язані компанії подавалися на різні лоти в межах одного тендеру. Юридично кожен лот — це окремий предмет закупівлі, тому формально порушення немає. Проте де-факто це дозволяє бізнес-групам забирати замовлення без реальної боротьби з зовнішніми конкурентами.

Головна проблема полягає в складності перевірки: замовникам часто бракує часу або ресурсів вручну звіряти реєстри власників та шукати приховані зв'язки, чим і користуються недоброчесні учасники ринку.

Автор:
Ярослав Голобородько
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
vadymbanker
vadymbanker
22 грудня 2025, 14:58
#
Копійкі відносно часів януковича.
+
+15
matroskin
matroskin
22 грудня 2025, 16:33
#
Система «Prozorro» абсолютно нічого невірішує окрім відмимвки бабла на своє функціювання, достатньо вказати що ПК має мати пам’ять саме Furry, а продавець місцевий з поставкою в 1 день і ств ціну любу, виграє потрібна тобі людина.
+
0
ccc2013
ccc2013
22 грудня 2025, 16:45
#
По хитрому всі так і обходять)))
