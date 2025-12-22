Китай ввів мита у 43% на «молочку» з ЄС

Китай запровадив тарифи на імпорт деякої молочної продукції з Євросоюзу за підсумками антисубсидіарного розслідування, посиливши торговельну суперечку з блоком, в рамках якого сторони обмінюються заходами у відповідь. Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про мито

У рамках попереднього рішення Пекін заявив, що запровадить мито у розмірі до 42,7% на деяку молочну продукцію з ЄС, встановивши факт субсидування експорту, повідомляє Міністерство торгівлі.

Китай почав розслідування постачань з регіону в серпні 2024 року, зосередивши увагу на таких продуктах, як свіжі та перероблені сири.

Пізніше Європейський Союз заперечив розслідування, запросивши консультації у рамках Світової організації торгівлі.