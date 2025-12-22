Податкова роз'яснила: Чи повинні біженці в ЄС платити податки в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 грудня 2025, 12:02

Податкова роз'яснила: Чи повинні біженці в ЄС платити податки в Україні

Українські біженці за кордоном мають декларувати свої доходи, отримані в інших країнах. Але якщо вони сплачують там податки, то в Україні їм цього робити не треба. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

Українські біженці за кордоном мають декларувати свої доходи, отримані в інших країнах.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чи мають біженці в ЄС платити податки в Україні

«При подачі декларації, наприклад, вони нам зазначають інформацію про те, що вони були резидентами тієї країни на той момент, вони в такому обсязі сплатили податки туди і все. І у разі, якщо в них є ще дохід, який не оподаткований, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією», — пояснила в.о. голови ДПС Карнаух.

За її словами, система обміну фінансовою інформацією про рахунки CRS покликана для того, щоб податкові органи двох або трьох юрисдикцій між собою обмінювалися інформацією і забезпечували справедливість підходу до всіх платників по всьому світу, незалежно від того, де вони є.

Читайте також: Німеччина посилює правила для безробітних. Що очікувати українцям

673="413″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="413″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody" style="padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); background-color: rgb (255, 255, 255); text-align: center;">

«Україна відповідно до цієї угоди готова до обміну інформацією зі 121 країною», — додала вона.

Обмін такою інформацією може здійснюватися виключно в податкових цілях, зазначила Карнаух. Податкова не може роздавати інформацію про українців з метою кримінальних переслідувань.

«Ми маємо повне право відмовляти в наданні інформації про доходи наших громадян у разі, якщо ми бачимо, що це використовується не для цілей визначених конвенцією, а саме не для податкових цілей», — сказала Карнаух.

Скільки біженців в Європі

За даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб.

Польща та Німеччина прийняли у себе найбільше біженців з України — понад 985 тисяч та 1,1 мільйона осіб, відповідно.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами