Податкова роз'яснила: Чи повинні біженці в ЄС платити податки в Україні

Українські біженці за кордоном мають декларувати свої доходи, отримані в інших країнах. Але якщо вони сплачують там податки, то в Україні їм цього робити не треба. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чи мають біженці в ЄС платити податки в Україні

«При подачі декларації, наприклад, вони нам зазначають інформацію про те, що вони були резидентами тієї країни на той момент, вони в такому обсязі сплатили податки туди і все. І у разі, якщо в них є ще дохід, який не оподаткований, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією», — пояснила в.о. голови ДПС Карнаух.

За її словами, система обміну фінансовою інформацією про рахунки CRS покликана для того, щоб податкові органи двох або трьох юрисдикцій між собою обмінювалися інформацією і забезпечували справедливість підходу до всіх платників по всьому світу, незалежно від того, де вони є.

Читайте також: Німеччина посилює правила для безробітних. Що очікувати українцям