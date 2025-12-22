Українські біженці за кордоном мають декларувати свої доходи, отримані в інших країнах. Але якщо вони сплачують там податки, то в Україні їм цього робити не треба. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.
Податкова роз'яснила: Чи повинні біженці в ЄС платити податки в Україні
Чи мають біженці в ЄС платити податки в Україні
«При подачі декларації, наприклад, вони нам зазначають інформацію про те, що вони були резидентами тієї країни на той момент, вони в такому обсязі сплатили податки туди і все. І у разі, якщо в них є ще дохід, який не оподаткований, то оподаткуванню за українським законодавством підлягає тільки та частина, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією», — пояснила в.о. голови ДПС Карнаух.
За її словами, система обміну фінансовою інформацією про рахунки CRS покликана для того, щоб податкові органи двох або трьох юрисдикцій між собою обмінювалися інформацією і забезпечували справедливість підходу до всіх платників по всьому світу, незалежно від того, де вони є.
«Україна відповідно до цієї угоди готова до обміну інформацією зі 121 країною», — додала вона.
Обмін такою інформацією може здійснюватися виключно в податкових цілях, зазначила Карнаух. Податкова не може роздавати інформацію про українців з метою кримінальних переслідувань.
«Ми маємо повне право відмовляти в наданні інформації про доходи наших громадян у разі, якщо ми бачимо, що це використовується не для цілей визначених конвенцією, а саме не для податкових цілей», — сказала Карнаух.
Скільки біженців в Європі
За даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб.
Польща та Німеччина прийняли у себе найбільше біженців з України — понад 985 тисяч та 1,1 мільйона осіб, відповідно.
