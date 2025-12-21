Multi від Мінфін
21 грудня 2025, 13:12

Чек Кевіна з «Сам удома» з 1990 року зріс на 167%

Для багатьох перегляд культової стрічки «Сам удома» є незмінною різдвяною традицією. Уважні глядачі часто звертають увагу на сцену, де 8-річний Кевін Маккалістер самостійно йде до супермаркету. У 1990 році його кошик із продуктами та побутовою хімією обійшовся у скромні 19,83 долара. Однак через 35 років вартість аналогічного набору товарів зросла більш ніж у 2,5 раза. Про це повідомляє USA Today.

Для багатьох перегляд культової стрічки «Сам удома» є незмінною різдвяною традицією.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Експеримент із цінами

Журналісти вирішили перевірити, як інфляція змінила купівельну спроможність американців, перерахувавши витрати Кевіна за цінами 2025 року. Для розрахунку використовували цінники мережі Schnucks — продуктового ритейлера, розташованого неподалік від передмістя Чикаго, де за сюжетом мешкала родина Маккалістерів.

Результати підрахунку показали, що аналогічний набір товарів у 2025 році коштував би $53,95 (або $52,95 з урахуванням купона на знижку в 1 долар, який використовував герой фільму). Це свідчить про зростання цін на 167% за останні три з половиною десятиліття.

Детальна структура чека 2025 року

Ось скільки коштують товари з кошика Кевіна сьогодні:

  • Рідкий пральний порошок Tide: $12,99 (найдорожча позиція в чеку).
  • Серветки для сушіння білизни (Downy): $8,19.
  • Туалетний папір: $6,49.
  • Іграшкові солдатики: $5,99 (ціна з Amazon, оскільки в магазині товар був відсутній).
  • Апельсиновий сік (1,89 л): $5,69 ($4,69 з купоном).
  • Харчова плівка (Saran wrap): $4,29.
  • Заморожена вечеря (індичка Stouffer's): $2,99.
  • Заморожені макарони з сиром: $2,99.
  • Білий хліб (Butternut): $2,89.
  • Молоко (1,89 л): $1,44.


Продуктова інфляція випереджає загальну

Якщо порівняти отримані дані з офіційним калькулятором інфляції (CPI) Бюро трудової статистики США, можна помітити цікаву тенденцію. Загальна накопичена інфляція долара з 1990 року становить приблизно 135−145%. Тобто суто математично $19,83 у 1990 році мали б дорівнювати близько $47−48 у сучасних грошах.

Той факт, що реальний чек склав майже $54, свідчить про те, що ціни на споживчі товари першої необхідності (продукти харчування та побутову хімію) зростали швидше, ніж загальний рівень інфляції в економіці. Це явище відоме як «agflation» (аграрна інфляція) або специфічна інфляція споживчого сектору, яка є більш відчутною для пересічних домогосподарств, ніж сухі цифри макроекономічних звітів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
