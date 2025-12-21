В США загостюється протистояння між банками та криптокомпаніями

Індустрія цифрових активів почала витісняти традиційні банки з привілейованої позиції у політичному житті США. «Спочатку тебе ігнорують, потім з тебе сміються, потім з тобою борються, а потім ти перемагаєш». Цю фразу, яку помилково приписують Ганді, криптоентузіасти давно зробили своєю мантрою. І якщо раніше цифрові піонери терпіли глузування з боку фінансової еліти, то сьогодні вони стали могутнішими, ніж будь-коли, пише The Economist.

GENIUS Act та суперечливі лазівки

Минулий рік став вдалим як для банкірів, так і для криптоіндустрії. Акції банків зросли на 34% після перемоги Дональда Трампа на виборах, реагуючи на очікування м’якшого регулювання. Водночас криптосектор отримав потужний поштовх завдяки прийняттю в липні закону під назвою GENIUS Act, який надав легальний статус стейблкоїнам.

Однак саме цей закон став яблуком розбрату. Документ забороняє стейблкоїнам виплачувати відсотки (дохідність) їхнім власникам. Це було зроблено на вимогу банків, щоб цифрові монети не переманювали вкладників і не зменшували депозитну базу, яка необхідна для кредитування економіки.

Проте криптокомпанії знайшли обхідний шлях:

Емітенти стейблкоїнів, такі як Circle (випускає USDC), діляться своїм прибутком із біржами, наприклад,Coinbase.

Біржі, своєю чергою, виплачують користувачам так звані «винагороди» за зберігання монет.

Банки вимагають негайно закрити цю лазівку, вважаючи її порушенням духу закону.

Прорив у федеральну систему

Конфлікт загострився 12 грудня, коли криптовалютна індустрія, фігурально висловлюючись, просунула ногу у двері федеральної банківської системи. Американський регулятор схвалив видачу національних трастових банківських ліцензій п'ятьом цифровим фінансовим фірмам, серед яких Circle та Ripple.

Хоча цей статус не дозволяє їм залучати депозити чи видавати кредити, він надає критично важливе право: здійснювати зберігання активів (кастодіальні послуги) на національному рівні. Тепер цим компаніям не потрібно отримувати окремі дозволи в кожному штаті, що значно спрощує їхню діяльність і дратує традиційні банки, які лобіювали проти цього рішення.

Політичний перелом: дивні союзники

Банки втрачають статус головного фінансового фаворита Республіканської партії. Криптоіндустрія знайшла спільну мову з «новими правими», які виступають проти істеблішменту. Крім ідеології, цьому сприяють гроші: політичні комітети криптосектору вже підготували сотні мільйонів доларів для проміжних виборів 2026 року.

Склалася іронічна ситуація: великі американські банки, які раніше скаржилися на жорстке регулювання демократів за часів Байдена, тепер змушені шукати підтримки саме у сенаторів-демократів, профспілок та лівоцентристських аналітичних центрів. Тепер вони разом виступають проти криптокомпаній, апелюючи до ризиків відмивання грошей та «замаскованих» виплат відсотків.

Що таке національна трастова хартія

У банківській системі США існує складна ієрархія ліцензій (хартій). Традиційні банки мають повну ліцензію, що дозволяє приймати депозити (які страхуються державою) і видавати кредити. Національна трастова хартія, яку отримали Circle і Ripple, є «обмеженою». Вона не дає права працювати з депозитами населення у звичному розумінні, але вона робить фірму довіреною особою на федеральному рівні.

Чому це перемога для крипто:

Єдині правила: Замість того, щоб звітувати перед регуляторами 50 різних штатів (кожен зі своїми нюансами), компанія підпорядковується одному федеральному органу.

Статус: Це визнання того, що криптокомпанія відповідає суворим стандартам безпеки та управління капіталом, як і класичні банки. Це відкриває двері для роботи з великими інституційними інвесторами, які раніше боялися «нерегульованих» криптофірм.

Банки століттями були єдиними посередниками у русі грошей. Криптовалюти, отримавши легальний статус і доступ до інфраструктури, руйнують цю монополію.