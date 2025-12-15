Circle, Ripple та інші криптогіганти можуть отримати банківські ліцензії в США

П'ять великих криптовалютних компаній стали на крок ближчими до інтеграції в традиційну фінансову систему Сполучених Штатів. Управління контролера грошового обігу (OCC) — головний банківський регулятор США — ухвалило попереднє рішення про надання їм федеральних банківських ліцензій трастових банків. Про це повідомляє Yahoo Finance.

Хто отримав дозвіл

Регулятор схвалив заявки ключових гравців ринку, але з певними умовами. До списку щасливчиків увійшли:

Circle (емітент стейблкоїна USDC) — планує створити First National Digital Currency Bank.

Ripple — отримала дозвіл на створення Ripple National Trust Bank.

Paxos, BitGo та Fidelity Digital Assets — отримали дозвіл на конвертацію своїх діючих ліцензій рівня окремих штатів у національні федеральні хартії.

Рішення було ухвалене на тлі занепокоєння традиційної банківської індустрії, яка вбачає у нових гравцях загрозу.

Що дає новий статус

Отримання статусу національного трастового банку не перетворює криптокомпанію на повноцінний банк у звичному розумінні.

Заборонено: видавати кредити та приймати депозити від населення.

Дозволено: зберігати активи клієнтів, діяти від їхнього імені у платежах та проводити розрахунки за транзакціями.

Щоб отримати остаточне схвалення, компанії повинні виконати низку вимог OCC щодо капіталу та ліквідності, а також обмежити свою діяльність виключно трастовими операціями.

Крім того, вони зобов'язані дотримуватися норм Закону GENIUS, який президент Дональд Трамп підписав улітку 2025 року. Цей закон встановлює федеральні рамки для доларових стейблкоїнів.

Чому це важливо

Це рішення є переломним моментом для легітимізації криптовалют. Вперше регулятор США системно відкриває двері федеральної банківської системи для нативних криптокомпаній.

Це означає, що цифрові активи (криптовалюти, стейблкоїни) офіційно визнаються частиною «білої» фінансової архітектури США. Для інвесторів це сигнал про зниження регуляторних ризиків, а для клієнтів — гарантія того, що компанії, які зберігають їхні біткоїни чи стейблкоїни, перевіряються так само ретельно, як і класичні банки.