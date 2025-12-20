Multi від Мінфін
20 грудня 2025, 9:00

США дозволили Nvidia купити частку в Intel за $5 млрд

Антимонопольні органи Сполучених Штатів дали «зелене світло» одній із найбільш значущих угод на ринку напівпровідників останніх років. Федеральна торгова комісія (FTC) офіційно дозволила лідеру у сфері штучного інтелекту Nvidia інвестувати в американського техногіганта Intel. Угода, яка передбачає вливання $5 мільярдів у виробника процесорів, не викликала заперечень у регуляторів щодо порушення конкуренції. Про це повідомляє Reuters.

Антимонопольні органи Сполучених Штатів дали «зелене світло» одній із найбільш значущих угод на ринку напівпровідників останніх років.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансові деталі та нова розстановка сил

Згідно з повідомленням регулятора та попередніми заявами компаній, інвестиція у розмірі $5 млрд перетворює Nvidia на одного з найбільших акціонерів Intel. Після випуску нових акцій для закриття угоди, компанія Дженсена Хуанга володітиме приблизно 4% акцій колишнього монополіста ринку комп'ютерних процесорів.

Для Intel, яка останні роки переживає складні часи та втрату ринкових позицій, ця угода є фінансовим та репутаційним рятувальним колом.

Технологічний симбіоз: що будуватимуть разом

Партнерство виходить далеко за межі простої купівлі акцій. Компанії домовилися про створення спільних продуктів для центрів обробки даних (дата-центрів), які є основою сучасної інфраструктури штучного інтелекту.

Ключові аспекти співпраці:

  • Інтеграція чипів: Intel розроблятиме спеціалізовані центральні процесори (CPU), які працюватимуть у зв'язці з графічними процесорами (GPU) від Nvidia.
  • Швидкість обміну даними: Для з'єднання цих компонентів використовуватиметься запатентована технологія Nvidia — NVLink. Вона дозволяє чипам обмінюватися інформацією на швидкостях, недосяжних для стандартних рішень.
  • Завантаження заводів: Виробничий підрозділ Intel Foundry виготовлятиме ці процесори, а також надаватиме Nvidia послуги зі складного пакування чипів.

Хто програв від цього союзу?

Аналітики ринку вказують, що створення альянсу між Nvidia та Intel є поганою новиною для їхнього спільного конкурента — компанії AMD.

До цього моменту AMD успішно конкурувала з Intel на ринку центральних процесорів і намагалася наздогнати Nvidia на ринку графіки. Тепер, коли два її головні суперники об'єднують зусилля, позиції AMD можуть похитнутися.

Стратегія «Made in USA» та зміна ролей

Ця угода символізує кардинальну зміну ролей у Кремнієвій долині. Ще десять років тому Intel був беззаперечним лідером, а Nvidia — нішевим гравцем. Сьогодні Nvidia, капіталізація якої б'є рекорди завдяки буму ШІ, фактично допомагає втриматися на плаву колишньому гіганту.

Але головний аспект — геополітичний. США намагаються зменшити залежність від тайванської компанії TSMC, яка виробляє найсучасніші чипи у світі. Інвестиція Nvidia в Intel — це сигнал ринку, що американські заводи готові до виконання складних замовлень. Це пряма підтримка стратегії Вашингтона щодо повернення виробництва мікроелектроніки на американську землю.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
