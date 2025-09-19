Альянс з Nvidia відродить потужність Intel — аналітики

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 вересня 2025, 11:13

Альянс з Nvidia відродить потужність Intel — аналітики

Лідер у виробництві ШІ-чипів, компанія Nvidia, інвестувала $5 мільярдів у свого давнього конкурента Intel, придбавши близько 4% його акцій. Компанії також уклали угоду про партнерство для розробки «кількох поколінь» спільних продуктів, що тісно інтегруватимуть їхні технології. Цей альянс може значно посилити позиції Intel у боротьбі за майбутнє ринку напівпровідників, пише Reuters.

Лідер у виробництві ШІ-чипів, компанія Nvidia, інвестувала $5 мільярдів у свого давнього конкурента Intel, придбавши близько 4% його акцій.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що передбачає угода

Партнерство спрямоване на створення спільних продуктів, які будуть поєднувати центральні процесори (CPU) від Intel з графічними та ШІ-процесорами (GPU) від Nvidia за допомогою власної високошвидкісної технології з'єднання Nvidia під назвою NVLink.

В рамках угоди, виробничий підрозділ Intel Foundry буде постачати CPU для цих спільних продуктів, а також надавати послуги з передового пакування чипів для деяких продуктів Nvidia.

Порятунок для виробничого бізнесу Intel

Аналітики вважають, що ця угода є величезним, хоч і непрямим, поштовхом для виробничого бізнесу Intel. Навіть без прямого зобов'язання Nvidia виробляти свої GPU на заводах Intel, партнерство може забезпечити значні обсяги замовлень.

«Це надає мені вищий ступінь впевненості, що Intel повинна отримати дуже хороші прибутки», — зазначив Бен Баджарін, CEO консалтингової фірми Creative Strategies.

Успіх спільних продуктів може допомогти Intel виправдати гігантські інвестиції у будівництво своїх нових фабрик та відродить компанію.

Хто програв?

На думку експертів, головним програвшим у цій ситуації є компанія AMD, яка конкурує одночасно з Intel на ринку CPU та з Nvidia на ринку GPU.

«Те, що два великі конкуренти об'єднують свої зусилля, не є позитивним результатом для AMD», — написав аналітик Джек Голд.

Нагадаємо, що Nvidia стала одним із найбільших акціонерів Intel.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами