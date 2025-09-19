Альянс з Nvidia відродить потужність Intel — аналітики

Лідер у виробництві ШІ-чипів, компанія Nvidia, інвестувала $5 мільярдів у свого давнього конкурента Intel, придбавши близько 4% його акцій. Компанії також уклали угоду про партнерство для розробки «кількох поколінь» спільних продуктів, що тісно інтегруватимуть їхні технології. Цей альянс може значно посилити позиції Intel у боротьбі за майбутнє ринку напівпровідників, пише Reuters.

Що передбачає угода

Партнерство спрямоване на створення спільних продуктів, які будуть поєднувати центральні процесори (CPU) від Intel з графічними та ШІ-процесорами (GPU) від Nvidia за допомогою власної високошвидкісної технології з'єднання Nvidia під назвою NVLink.

В рамках угоди, виробничий підрозділ Intel Foundry буде постачати CPU для цих спільних продуктів, а також надавати послуги з передового пакування чипів для деяких продуктів Nvidia.

Порятунок для виробничого бізнесу Intel

Аналітики вважають, що ця угода є величезним, хоч і непрямим, поштовхом для виробничого бізнесу Intel. Навіть без прямого зобов'язання Nvidia виробляти свої GPU на заводах Intel, партнерство може забезпечити значні обсяги замовлень.

«Це надає мені вищий ступінь впевненості, що Intel повинна отримати дуже хороші прибутки», — зазначив Бен Баджарін, CEO консалтингової фірми Creative Strategies.

Успіх спільних продуктів може допомогти Intel виправдати гігантські інвестиції у будівництво своїх нових фабрик та відродить компанію.

Хто програв?

На думку експертів, головним програвшим у цій ситуації є компанія AMD, яка конкурує одночасно з Intel на ринку CPU та з Nvidia на ринку GPU.

«Те, що два великі конкуренти об'єднують свої зусилля, не є позитивним результатом для AMD», — написав аналітик Джек Голд.

Нагадаємо, що Nvidia стала одним із найбільших акціонерів Intel.