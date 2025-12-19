ObmenAT24 очолив перелік 5 найкращих сервісів для обміну криптовалют

Портал Finance.ua оприлюднив рейтинг найкращих сервісів для обміну криптовалюти на гривню. Перше місце посів сервіс ObmenAT24 , який отримав високу оцінку за надійність, масштабність мережі та лояльні умови для клієнтів.

ObmenAT24 працює на ринку з 2016 року, обслуговуючи понад мільйон клієнтів. Експерти зазначають, що однією з ключових переваг сервісу є гарантія ліквідності: резерви платформи перевищують $700 тис. на добу, що дозволяє проводити обміни великих сум без затримок. Курс фіксується в момент створення заявки, що нівелює ризики волатильності для користувача, а також немає прихованих комісій.

Сьогодні платформа підтримує понад 3 500 напрямків обміну. Доступні операції з BTC, ETH, USDT, USDC і десятками інших монет. Виведення у фіат можливе як на картки (Apple/Google Pay), так і через банківські перекази (IBAN, Revolut, SWIFT).

Окрім онлайну, сервіс має розгалужену мережу офлайн-точок. Це понад 70 відділень у світі (з яких 30 — у містах України), що дозволяє працювати з готівкою. Компанія має офіційну реєстрацію в Дубаї та верифікує своїх менеджерів для прозорості угод.

У більшості випадків KYC не вимагають. Для операцій з європейськими системами на суми понад €300 діє так званий простий KYC: достатньо надіслати фото документа та підтвердити його належність в один клік, що відповідає регуляторним нормам ЄС, але не ускладнює життя клієнту.

Нагадаємо, що окрім визнання Finance.ua, сервіс має у своєму активі нагороди FinAwards'25 («Найкращий криптосервіс»), PaySpace Magazine Awards'24 тощо.