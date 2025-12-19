Портал Finance.ua оприлюднив рейтинг найкращих сервісів для обміну криптовалюти на гривню. Перше місце посів сервіс ObmenAT24, який отримав високу оцінку за надійність, масштабність мережі та лояльні умови для клієнтів.
ObmenAT24 очолив перелік 5 найкращих сервісів для обміну криптовалют
ObmenAT24 працює на ринку з 2016 року, обслуговуючи понад мільйон клієнтів. Експерти зазначають, що однією з ключових переваг сервісу є гарантія ліквідності: резерви платформи перевищують $700 тис. на добу, що дозволяє проводити обміни великих сум без затримок. Курс фіксується в момент створення заявки, що нівелює ризики волатильності для користувача, а також немає прихованих комісій.
Сьогодні платформа підтримує понад 3 500 напрямків обміну. Доступні операції з BTC, ETH, USDT, USDC і десятками інших монет. Виведення у фіат можливе як на картки (Apple/Google Pay), так і через банківські перекази (IBAN, Revolut, SWIFT).
Окрім онлайну, сервіс має розгалужену мережу офлайн-точок. Це понад 70 відділень у світі (з яких 30 — у містах України), що дозволяє працювати з готівкою. Компанія має офіційну реєстрацію в Дубаї та верифікує своїх менеджерів для прозорості угод.
У більшості випадків KYC не вимагають. Для операцій з європейськими системами на суми понад €300 діє так званий простий KYC: достатньо надіслати фото документа та підтвердити його належність в один клік, що відповідає регуляторним нормам ЄС, але не ускладнює життя клієнту.
Нагадаємо, що окрім визнання Finance.ua, сервіс має у своєму активі нагороди FinAwards'25 («Найкращий криптосервіс»), PaySpace Magazine Awards'24 тощо.
