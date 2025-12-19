НБУ купує обладнання для утилізації монет

Національний банк України готується до масштабної утилізації старих монет. Регулятор провів аукціон у системі Prozorro на закупівлю автоматизованої системи для знищення монет шляхом пресування. Переможцем стала словацька компанія Monea Coin Technology із найнижчою пропозицією у 252 300 євро .

Деталі тендеру та переможець

За контракт з НБУ змагалися три європейські компанії: переможець зі Словаччини, нідерландська Kusters Engineering та британська Arrandene.

Компанія Monea Coin Technology спеціалізується на переробці монет із 1998 року. Її обладнання (лінійка машин Decoiner) масово використовувалося країнами ЄС під час переходу на євро (зокрема в Литві, Естонії, Латвії, Словаччині та на Кіпрі).

Що вміє машина: Система деформує монети, роблячи їх фізично непридатними для подальшого обігу. Компанія пропонує моделі продуктивністю від 100 кг до 2,5 тонн монет на годину.

Символічний збіг: прощання з копійкою

Закупівля машини для знищення грошей збіглася в часі з історичним рішенням у парламенті. 18 грудня 2025 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування копійки на «шаг».

За повернення до історичної назви української розмінної монети проголосували 264 народні депутати.