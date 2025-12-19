Multi від Мінфін
19 грудня 2025, 8:05

НБУ купує обладнання для утилізації монет

Національний банк України готується до масштабної утилізації старих монет. Регулятор провів аукціон у системі Prozorro на закупівлю автоматизованої системи для знищення монет шляхом пресування. Переможцем стала словацька компанія Monea Coin Technology із найнижчою пропозицією у 252 300 євро.

Національний банк України готується до масштабної утилізації старих монет.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі тендеру та переможець

За контракт з НБУ змагалися три європейські компанії: переможець зі Словаччини, нідерландська Kusters Engineering та британська Arrandene.

Компанія Monea Coin Technology спеціалізується на переробці монет із 1998 року. Її обладнання (лінійка машин Decoiner) масово використовувалося країнами ЄС під час переходу на євро (зокрема в Литві, Естонії, Латвії, Словаччині та на Кіпрі).

Що вміє машина: Система деформує монети, роблячи їх фізично непридатними для подальшого обігу. Компанія пропонує моделі продуктивністю від 100 кг до 2,5 тонн монет на годину.

Символічний збіг: прощання з копійкою

Закупівля машини для знищення грошей збіглася в часі з історичним рішенням у парламенті. 18 грудня 2025 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про перейменування копійки на «шаг».

За повернення до історичної назви української розмінної монети проголосували 264 народні депутати.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+72
financialGenius
financialGenius
19 грудня 2025, 9:18
#
К чему это все … просто выводить с оборота и все , как было с 25 копейками… если запретят использовать с такого-то числа то и принимать их никто не будет , можно дома оставить на память только , никто ж к примеру не может прийти в магазин и дать советские монеты / рубли , карьованцы или что-то с прошлого века … Лучше бы задонатили на ЗСУ и дроны !!!
+
+45
financialGenius
financialGenius
19 грудня 2025, 9:20
#
Или подумали бы как на какую-то ненужную хрень не тратить деньги налогоплательщиков и выписать премии солдатам в окопах, а не тыловым генералам и тцкунам …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
