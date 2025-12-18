Найбільший виробник напівпровідників Німеччини став резидентом «Дія.City»

Німецька компанія Infineon Technologies із R&D-центром у Львові приєдналася до «Дія.City». Про це повідомила пресслужба «Дія.City».

Чим займається компанія

Німецька Infineon проєктує, розробляє, виробляє та реалізує широкий спектр напівпровідників і системних рішень, зосереджуючись на автомобільній галузі, промисловій електроніці, комунікаційних технологіях, Інтернеті речей (IoT), сенсорних технологіях і безпеці.

У 2024 році дохід компанії склав 15,2 млрд євро. Глобальний штат компанії нараховує 58 000 співробітників, які працюють у 60 R&D-центрах і 22 виробничих майданчиках по всьому світу.

Згідно з даними, які компанія представила на DOU, в українському офісі понад 300 фахівців. Спочатку це був офіс американського виробника напівпровідників Cypress Semiconductor, який запрацював у 2003 році. Після поглинання у 2020 році компанія стала частиною Infineon Technologies.

Після початку вторгнення рф компанія зупинила постачання продукції на ринок рф і ліквідувала російську юрособу.