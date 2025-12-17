Дія.City не охопила навіть половину ІТ-галузі, яка й далі працює через ФОП-моделі — Гетманцев

Станом на 1 грудня 2025 року в реєстрі було 3159 діючих резидентів Дія.City. Це на 949 компаній більше, ніж у серпні. Частка резидентів, які обрали «податок на виведений капітал», становить 33,7%, і за 11 місяців 2025 року вона зменшилася на 13 відсоткових пунктів. Про це написав Голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Сплата резедентів

За січень-листопад 2025 року резиденти перерахували до бюджету 27,7 млрд грн податків без урахування ЄСВ. Гетманцев порівнює ці надходження з 2024 роком і вказує на приріст на 11,9 млрд грн. Із загальної суми 13,4 млрд грн сплатили компанії, що працюють у режимі «податку на виведений капітал»; приріст для цієї групи склав 6,0 млрд грн.

У структурі надходжень найбільшу частку дали ПДФО та військовий збір — 14,1 млрд грн. Далі йде ПДВ — 9,2 млрд грн, а податок на прибуток — 4,3 млрд грн. Для компаній на «податку на виведений капітал» Гетманцев окремо наводить 7,6 млрд грн ПДФО і збору, 4,9 млрд грн ПДВ та 0,9 млрд грн податку на прибуток. У цій останній статті він фіксує зниження на 0,09 млрд грн.

Окремо він звертає увагу на відшкодування ПДВ: 1,4 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн отримали платники «податку на виведений капітал». Приріст відшкодування він оцінює у 1,0 млрд грн і зазначає, що майже весь він припав саме на цю групу.

Гетманцев робить висновок, що Дія.City не охопила навіть половину ІТ-галузі, яка й далі працює через ФОП-моделі. Також він пише, що бізнес, зваживши наслідки, частіше обирає для Дія.City сплату податку на прибуток на загальних підставах, ніж «податок на виведений капітал».