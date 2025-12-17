Multi від Мінфін
17 грудня 2025, 19:42

Новий пульс економіки: ринки передбачень стають ключовим макроіндикатором

Платформи для ставок на події, такі як Kalshi та Polymarket, більше не є просто розвагою для азартних гравців. Вони перетворилися на провідний індикатор макроекономічних даних, випереджаючи офіційну статистику та традиційні банківські інструменти. Про це йдеться у новому звіті маркетмейкера Keyrock, передає ForkLog.

Платформи для ставок на події, такі як Kalshi та Polymarket, більше не є просто розвагою для азартних гравців.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реакція у реальному часі

Аналітики порівняли ефективність прогнозів на платформі Kalshi (ринок «Інфляція у 2025 році») з офіційним інструментом Nowcast від Федерального резервного банку Клівленда. Результати виявилися показовими:

Банківські моделі (Nowcast) працюють із запізненням, оновлюючись лише після публікації офіційних звітів.

Ринки передбачень працюють на випередження, безперервно абсорбуючи всю доступну інформацію — від інсайдів та аналітики до ринкових чуток.

Яскравий приклад: У квітні, напередодні виходу даних по індексу споживчих цін (CPI), ринок Kalshi заздалегідь спрогнозував стрибок інфляції (прогноз зріс з 3,05% до 3,58%). У той самий час офіційний інструмент FedNow показував застарілі ~3,9% і оновився лише після факту публікації статистики.

«Замість запізнілого статистичного оновлення Kalshi є консенсусом у реальному часі щодо майбутньої інфляції, надаючи трейдерам інформаційну перевагу для передбачення макроповоротів», — зазначають експерти Keyrock.

Хедж-фонди вже взяли це на озброєння. За словами Насса Діба, співзасновника проєкту Worm, великі гравці використовують ці платформи для відстеження зміни настроїв інвесторів і дій на випередження.

Феноменальна точність: краще за синоптиків

Звіт посилається на дані аналітика Алекса Маккалоу, який довів, що платформа Polymarket стабільно перевершує традиційні опитування. Рівень точності прогнозів коливається в межах 90%-95%:

  • За місяць до події: 90,4% точності.
  • В останні години перед закриттям ринку: 94,1%.

Ложка дьогтю: проблема ліквідності

Попри високу точність, експерти попереджають: модель працює ідеально лише за високих обсягів торгів. Якщо ліквідність низька, бінарна природа ставок («так/ні») може зіграти злий жарт.

«Традиційні моделі припускають безперервний рух цін. У поєднанні з низькою ліквідністю це на ринках передбачень призводить до ширших спредів та різкої волатильності», — пояснив Дункан Хеннес, керівний директор KPMG.

Читайте також: Що таке Polymarket та ринки прогнозів: як інвестори заробляють і програють на торгівлі ймовірностями

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

