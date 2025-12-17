ФГВФО знайшов інвестора для «РВС Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) продовжує розрахунки з клієнтами неплатоспроможного АТ « РВС БАНК». Станом на 17 грудня вкладникам (фізичним особам та ФОПам) вже виплачено 60,6 млн грн гарантованого відшкодування. Про це повідомила пресслужба Фонду.

Хто отримує виплати зараз

Процес виплат розпочався 24 листопада 2025 року. На даному етапі кошти можуть отримати ті клієнти, у яких:

Строк дії депозитних договорів закінчився до 4 листопада 2025 року (включно).

Кошти знаходилися на поточних (карткових) рахунках.

Як отримати кошти: три способи

Клієнтам не потрібно чекати в чергах чи писати паперові заяви. Отримати гарантовану суму можна дистанційно:

Через застосунок «Дія»: послуга «Повернення вкладів» дозволяє оформити виплату в кілька кліків.

Онлайн-банкінг: через мобільні додатки банків-агентів Фонду.

У відділеннях: особисто відвідавши будь-який банк-агент, що співпрацює з Фондом (перелік доступний на сайті ФГВФО).

Майбутнє банку: знайдено інвестора

Фонд повідомив важливу новину щодо подальшої долі активів та пасивів банку. Відкритий конкурс з пошуку інвестора для виведення АТ «РВС БАНК» з ринку завершено.

Це означає, що незабаром буде укладено договір з переможцем конкурсу. Що це дає клієнтам? Вкладники, чиї депозити ще не закінчилися (строк дії завершується після початку процедури виведення банку), будуть переведені на обслуговування до іншого діючого банку (інвестора). При цьому всі умови їхніх договорів (строки, відсоткові ставки) будуть збережені.