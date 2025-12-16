Ford спише $19,5 млрд через перегляд електробізнесу

Компанія Ford спише $19,5 млрд збитків у рамках перегляду свого напрямку електромобілів. Компанія відмовиться від випуску низки запланованих моделей і перепрофілює свій завод акумуляторів, щоб запустити бізнес, що швидко зростає, з виробництва систем накопичення енергії. Про це пише nypost.com.

Деталі

Основна частина фінансових втрат припаде на четвертий квартал 2025 року, заявив Ford. Компанія повідомила, що новий підхід до бізнесу електромобілів ставить у пріоритет прибуток, можливість вибору та доступність автомобілів.

«У рамках цих дій Ford більше не планує виробляти окремі більші електромобілі, економічна доцільність яких знизилася через нижчий, ніж очікувалося, попит, високі витрати і зміни в регулюванні», — зазначив Ford.

Зокрема, автовиробник скасував плани з випуску електричних пікапів F-серії та вирішив більше уваги приділяти автомобілям із бензиновим двигуном та гібридам.

Також компанія перепрофілює свій завод з виробництва акумуляторів для електромобілів у більш широкопрофільний бізнес, що швидко зростає, з випуску більших систем накопичення енергії.

Ford підвищив свій прогноз щодо скоригованої EBIT (прибуток до вирахування відсотків і податків) — приблизно до $7 млрд. Очікування вільного грошового потоку підтверджені в діапазоні від $2 млрд до $3 млрд, ближче до його верхньої позначки.

Що це означає

Масштаб змін показує, наскільки важко Ford намагався виробляти і продавати електромобілі з прибутком, вважає Bloomberg. Крім того, Ford визнає, що він створив надмірні потужності з випуску акумуляторів і зайшов у глухий кут з великими електромобілями, які обернулися б втратою грошей, зазначило агентство.

«Не було сенсу продовжувати вкладати мільярди у продукти, про які ми знали, що вони не принесуть прибутку. Нам потрібно було зробити цей вибір», — заявив Bloomberg TV гендиректор Ford Джим Фарлі.

Ухвалені рішення зроблять електробізнес Ford прибутковим до 2029 року, зазначив керівник цього напряму Ендрю Фрік у викладі Bloomberg. Минулого року підрозділ зазнав збитків у $5,1 млрд. У 2025-му може бути ще більше, припускала компанія.