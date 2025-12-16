Південна Корея стане першою країною, де почне діяти закон про ШІ

Південна Корея введе в дію рамковий закон про штучний інтелект (ШІ) 22 січня 2026 року, ставши першою країною у світі, де застосовуватиметься комплексне регулювання цієї сфери. За повідомленням Cryptopolitan , закон передбачає створення національного комітету з ШІ, розробку базового трирічного плану розвитку штучного інтелекту, а також запровадження вимог до безпеки та прозорості, включаючи обов'язкове розкриття інформації про деякі ШІ-системи.

Регулювання ШІ

Незважаючи на те, що Європейський Союз першим ухвалив регулювання в галузі ШІ, основні його положення почнуть застосовуватися лише у серпні 2026 року, а частина норм не раніше 2027 року.

У Південній Кореї посилення регулювання відбувається на тлі наростаючого глобального суперництва у сфері штучного інтелекту та тиску з боку бізнесу, яке, на думку представників галузі, може негативно позначитися на розвитку місцевих компаній, особливо невеликих.

Представник Корейської асоціації інтернет-корпорацій (Korea Internet Corporations Association) заявив, що підприємства можуть не встигнути підготуватися до нових правил через бюрократичні процедури, оскільки підзаконний акт, який уточнює механізм застосування закону, буде затверджений лише за кілька тижнів до набрання ним чинності. За словами представника, особливо важко у зв'язку з цим доведеться стартапам.

Опитування, проведене організацією Startup Alliance серед 101 корейської ШІ-компанії, показало, що 98% респондентів поки що не створили систему реагування для дотримання вимог нового закону.

При цьому 48,5% учасників опитування вказали, що взагалі не знайомі зі змістом закону і не вжили підготовчих заходів, а ще 48,5% заявили, що хоч і розпочали підготовку, все одно не готові повною мірою. Інше галузеве джерело попередило, що при збереженні поточних термінів впровадження деякі компанії будуть змушені різко змінити або навіть призупинити свої сервіси після 22 січня.

Ризики

Існує також ризик, що надмірно суворі правила підштовхнуть компанії до запуску своїх продуктів за межами Південної Кореї. Спостерігачі відзначають, що саме тиск регуляторів змушує багато корейських стартапів розглядати Японію як альтернативну площадку — там влада дотримується м'якшої позиції щодо ШІ.

Але особливе занепокоєння викликає вимога про обов'язкове маркування контенту, що генерується, з метою боротьби з ШІ-дипфейками та іншими формами зловживань, оскільки на думку експертів, споживачі можуть відмовлятися від перегляду контенту з позначкою «створено за допомогою ШІ».

Зазначається, що це регулювання в Південній Кореї збіглося з її приєднанням до декларації Pax Silica, спрямованої на формування довіреного ланцюжка постачання у сфері штучного інтелекту, критично важливих мінералів та суміжних технологій.