Південна Корея стане першою країною, де почне діяти закон про ШІ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 грудня 2025, 10:48

Південна Корея стане першою країною, де почне діяти закон про ШІ

Південна Корея введе в дію рамковий закон про штучний інтелект (ШІ) 22 січня 2026 року, ставши першою країною у світі, де застосовуватиметься комплексне регулювання цієї сфери. За повідомленням Cryptopolitan, закон передбачає створення національного комітету з ШІ, розробку базового трирічного плану розвитку штучного інтелекту, а також запровадження вимог до безпеки та прозорості, включаючи обов'язкове розкриття інформації про деякі ШІ-системи.

Південна Корея введе в дію рамковий закон про штучний інтелект (ШІ) 22 січня 2026 року, ставши першою країною у світі, де застосовуватиметься комплексне регулювання цієї сфери.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Регулювання ШІ

Незважаючи на те, що Європейський Союз першим ухвалив регулювання в галузі ШІ, основні його положення почнуть застосовуватися лише у серпні 2026 року, а частина норм не раніше 2027 року.

У Південній Кореї посилення регулювання відбувається на тлі наростаючого глобального суперництва у сфері штучного інтелекту та тиску з боку бізнесу, яке, на думку представників галузі, може негативно позначитися на розвитку місцевих компаній, особливо невеликих.

Представник Корейської асоціації інтернет-корпорацій (Korea Internet Corporations Association) заявив, що підприємства можуть не встигнути підготуватися до нових правил через бюрократичні процедури, оскільки підзаконний акт, який уточнює механізм застосування закону, буде затверджений лише за кілька тижнів до набрання ним чинності. За словами представника, особливо важко у зв'язку з цим доведеться стартапам.

Читайте також: ЄС хоче пом'якшити правила щодо штучного інтелекту та конфіденційності даних

Опитування, проведене організацією Startup Alliance серед 101 корейської ШІ-компанії, показало, що 98% респондентів поки що не створили систему реагування для дотримання вимог нового закону.

При цьому 48,5% учасників опитування вказали, що взагалі не знайомі зі змістом закону і не вжили підготовчих заходів, а ще 48,5% заявили, що хоч і розпочали підготовку, все одно не готові повною мірою. Інше галузеве джерело попередило, що при збереженні поточних термінів впровадження деякі компанії будуть змушені різко змінити або навіть призупинити свої сервіси після 22 січня.

Ризики

Існує також ризик, що надмірно суворі правила підштовхнуть компанії до запуску своїх продуктів за межами Південної Кореї. Спостерігачі відзначають, що саме тиск регуляторів змушує багато корейських стартапів розглядати Японію як альтернативну площадку — там влада дотримується м'якшої позиції щодо ШІ.

Але особливе занепокоєння викликає вимога про обов'язкове маркування контенту, що генерується, з метою боротьби з ШІ-дипфейками та іншими формами зловживань, оскільки на думку експертів, споживачі можуть відмовлятися від перегляду контенту з позначкою «створено за допомогою ШІ».

Зазначається, що це регулювання в Південній Кореї збіглося з її приєднанням до декларації Pax Silica, спрямованої на формування довіреного ланцюжка постачання у сфері штучного інтелекту, критично важливих мінералів та суміжних технологій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами