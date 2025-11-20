ЄС хоче пом'якшити правила щодо штучного інтелекту та конфіденційності даних

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 листопада 2025, 8:27

ЄС хоче пом'якшити правила щодо штучного інтелекту та конфіденційності даних

Європейська комісія у середу представила нові пропозиції щодо полегшення регулювання штучного інтелекту та конфіденційності даних. Про це пише DW.

Європейська комісія у середу представила нові пропозиції щодо полегшення регулювання штучного інтелекту та конфіденційності даних.
Фото: комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

ЄС роками намагався стримувати технологічні компанії з різних питань, але також намагається збалансувати це з необхідністю конкурувати з технологічними фірмами у Сполучених Штатах та Східній Азії.

Європа «не встигає»

«Європа ще не скористалася всіма перевагами цифрової революції», — заявив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

«І ми не можемо дозволити собі платити ціну за те, що не встигаємо за вимогами світу, що змінюється», — наголосив він.

«Спрощуючи правила, зменшуючи адміністративне навантаження та запроваджуючи більш гнучкі та пропорційні правила, ми продовжуватимемо виконувати наше зобов’язання надати підприємствам ЄС більше простору для інновацій та зростання», — сказав він, додавши, що блоку необхідно «скоротити інноваційний розрив».

«Наші правила повинні бути не тягарем, а доданою цінністю. Для цього нам потрібні негайні кроки, щоб позбутися регуляторного безладу», — заявила журналістам у Брюсселі комісар ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен.

Які правила мають бути спрощені згідно з пропозиціями?

Пропозиції, оприлюднені в середу, включали відтермінування жорсткіших правил використання штучного інтелекту в «високоризикових» районах до кінця 2027 року та пом’якшення правил використання файлів cookie.

До сфер, які вважалися високоризикованим, належали біометрична ідентифікація, постачання комунальних послуг, охорона здоров'я, кредитоспроможність та правоохоронна діяльність.

Виконавча влада ЄС також прагне встановити, коли дані більше не вважаються «персональними» згідно із законодавством про конфіденційність, що потенційно може відкрити шлях для компаній до використання анонімних даних людей у ​​ЄС для навчання роботи зі штучним інтелектом.

Багато компаній, включаючи берлінський багатонаціональний технологічний конгломерат Siemens та програмну компанію SAP, що базується на південному заході Німеччини, звернулися з проханням про пом'якшення правил щодо штучного інтелекту в ЄС.

Захист даних

Пропозиції Комісії також включають зміни до Загального регламенту про захист даних (GDPR), який був прийнятий у 2018 році.

Закон зобов'язує операторів цифрових платформ отримувати згоду користувачів перед обробкою персональних даних.

Згідно з запропонованими змінами, банери згоди на використання файлів cookie з’являтимуться на вебсайтах рідше, а деякі цифрові дії більше не вимагатимуть згоди.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами