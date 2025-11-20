ЄС хоче пом'якшити правила щодо штучного інтелекту та конфіденційності даних

Європейська комісія у середу представила нові пропозиції щодо полегшення регулювання штучного інтелекту та конфіденційності даних. Про це пише DW.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

ЄС роками намагався стримувати технологічні компанії з різних питань, але також намагається збалансувати це з необхідністю конкурувати з технологічними фірмами у Сполучених Штатах та Східній Азії.

Європа «не встигає»

«Європа ще не скористалася всіма перевагами цифрової революції», — заявив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

«І ми не можемо дозволити собі платити ціну за те, що не встигаємо за вимогами світу, що змінюється», — наголосив він.

«Спрощуючи правила, зменшуючи адміністративне навантаження та запроваджуючи більш гнучкі та пропорційні правила, ми продовжуватимемо виконувати наше зобов’язання надати підприємствам ЄС більше простору для інновацій та зростання», — сказав він, додавши, що блоку необхідно «скоротити інноваційний розрив».

«Наші правила повинні бути не тягарем, а доданою цінністю. Для цього нам потрібні негайні кроки, щоб позбутися регуляторного безладу», — заявила журналістам у Брюсселі комісар ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен.

Які правила мають бути спрощені згідно з пропозиціями?

Пропозиції, оприлюднені в середу, включали відтермінування жорсткіших правил використання штучного інтелекту в «високоризикових» районах до кінця 2027 року та пом’якшення правил використання файлів cookie.

До сфер, які вважалися високоризикованим, належали біометрична ідентифікація, постачання комунальних послуг, охорона здоров'я, кредитоспроможність та правоохоронна діяльність.

Виконавча влада ЄС також прагне встановити, коли дані більше не вважаються «персональними» згідно із законодавством про конфіденційність, що потенційно може відкрити шлях для компаній до використання анонімних даних людей у ​​ЄС для навчання роботи зі штучним інтелектом.

Багато компаній, включаючи берлінський багатонаціональний технологічний конгломерат Siemens та програмну компанію SAP, що базується на південному заході Німеччини, звернулися з проханням про пом'якшення правил щодо штучного інтелекту в ЄС.

Захист даних

Пропозиції Комісії також включають зміни до Загального регламенту про захист даних (GDPR), який був прийнятий у 2018 році.

Закон зобов'язує операторів цифрових платформ отримувати згоду користувачів перед обробкою персональних даних.

Згідно з запропонованими змінами, банери згоди на використання файлів cookie з’являтимуться на вебсайтах рідше, а деякі цифрові дії більше не вимагатимуть згоди.