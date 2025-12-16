Multi від Мінфін
16 грудня 2025, 9:10

Стало відомо, які країни проти надання Україні репараційного кредиту

Бельгія, Італія, Болгарія, Мальта, Чехія, Угорщина та Словаччина виступили проти плану Єврокомісії з надання Україні репараційного кредиту на основі заморожених російських активів. Про це пише Euractiv.

Бельгія, Італія, Болгарія, Мальта, Чехія, Угорщина та Словаччина виступили проти плану Єврокомісії з надання Україні репараційного кредиту на основі заморожених російських активів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто проти

12 грудня Італія, Болгарія та Мальта опублікували спільну заяву з Бельгією. Вони пропонують Брюсселю розглянути «альтернативні варіанти» позики, зокрема випуск спільного боргу. Пізніше до них приєдналася Чехія.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує проросійські настрої, категорично проти схеми позик. Словацький лідер Роберт Фіцо також заявив, що не погодиться на використання російських активів для фінансування військових витрат України, зазначило Euractiv.

Читайте також: Крок до «репараційного кредиту»: ЄС погодився змінити правила щодо заморожених активів рф

Втрата підтримки

План Єврокомісії з надання Україні репараційного кредиту на основі заморожених російських активів швидко втрачає підтримку, заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас напередодні засідання Ради закордонних справ ЄС 15 грудня.

«Найбільш надійним варіантом є репараційна позика, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли цієї мети, і це стає дедалі складніше, але ми виконуємо цю роботу», — переконана Каллас.

Читайте також: Єврокомісія пропонує $90 млрд бюджетної підтримки Україні на 2026−2027 роки в рамках «репараційного кредиту»

Вона також наголосила на важливості залучення Бельгії: «Без Бельгії реалізувати рішення було б значно складніше, бо саме там зосереджені більшість активів. Тому важливо, щоб Бельгія брала участь у будь-якому обраному варіанті». У посадовців ЄС ще є кілька днів до вирішального саміту лідерів у четвер, де вони сподіваються переконати Бельгію таки підтримати позику, уточнила головна дипломатка ЄС.

Інші міністри заявили, що навіть не будуть розглядати альтернативні варіанти. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис пояснив: «Репараційний кредит не ідеальний, але це єдиний спосіб швидко зібрати гроші для України».

Що за план з репараційним кредитом

У 2025 році Єврокомісія запропонувала надати Україні репараційний кредит на 140 млрд євро під заставу заморожених російських активів. За планом, Україна поверне кошти після завершення війни, коли росія відшкодує завдані збитки.

24 жовтня Бельгія заблокувала надання цього кредиту. Оскільки Euroclear розташований на її території, країна побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає гарантованого захисту від можливих наслідків для себе.

Франція та низка інших держав не погоджуються на надання національних гарантій, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.

18−19 грудня на саміті Євроради, який збере лідерів та прем'єрів ЄС, вирішиться доля репараційного кредиту на 140 млрд євро ля України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
16 грудня 2025, 9:31
#
ЄС за продовження війни, тому обовʼязково щось придумають.
+
0
financialGenius
financialGenius
16 грудня 2025, 10:01
#
Не только ЕС , на данный момент реально войну хочет закончить только Трамп как мне кажется и то из-за своего эго и укрепления для будущего своей сильной позиции в США. 1. Он считает что рашку уже ослабили финансово и ресурсами людей и что не нужно продолжать. 2. Договор-кабала на ресурсы в Украине подписан и будут выкачивать ресурсы по максимуму за бесплатно. 3. Ему впринципе уже и условия не критичны на каких война закончится, главное закончить без каких- либо гарантий безопасности или типо Будапешсткого меморандума (что бы подтереться им только можно было) и что бы она не началась при нем снова.
+
0
Ираида Крылова
Ираида Крылова
16 грудня 2025, 10:26
#
Это конечно полный трындец, нас украинцев лишили всего, работы, отопления, света, воды, жилья! На нас каждый день со всех сторон лелят ракеты , дроны . Нас каждый день убивают!!!Наши дети чертвертый год сидят по подвалам, а эти мрази голосуют дать или не дать.Твари, чтобы у вас всех была такая жизнь, как сейчас у украинцев.
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
16 грудня 2025, 11:35
#
А что даст этот кредит? Исход войны вряд ли изменит, только ее продление
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
