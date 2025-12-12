Крок до «репараційного кредиту»: ЄС погодився змінити правила щодо заморожених активів рф

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2025, 9:14

Крок до «репараційного кредиту»: ЄС погодився змінити правила щодо заморожених активів рф

Посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили важливу зміну правил, яка спрощує процес безстрокового заморожування російських суверенних активів на території блоку. Це рішення вважається значним кроком на шляху до потенційного надання Україні так званого «репараційного кредиту». Про це повідомив у соцмережі Х журналіст Рікард Йозвяк, який спеціалізується на європейських справах.

ЄС погодився змінити правила щодо заморожених активів рф
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скасування принципу одностайності

Ключова зміна полягає у скасуванні вимоги про одноголосне рішення для продовження заморожування російських активів.

«Посли щойно домовилися про зміну правил, яка спрощує зберігання заморожених російських активів у блоці. Одностайність щодо продовження заморожування більше не є єдиним варіантом. Великий крок до потенційного репараційного кредиту для України», — написав Йозвяк.

Раніше, для продовження обмежувальних заходів, які необхідно було поновлювати кожні шість місяців, потрібна була згода всіх 27 країн-членів. Це створювало ризик того, що такі країни, як Угорщина, могли накласти вето і розблокувати доступ Москви до активів.

Новий механізм, який буде ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів, дозволить обійти потенційне вето окремих країн. Це гарантує, що близько 210 млрд євро заморожених активів залишатимуться іммобілізованими на невизначений термін.

Читайте також: Британські банки виступають проти плану використання заморожених активів рф для кредитів Україні — FT

Шлях до «репараційного кредиту»

Це процедурне рішення є важливим попереднім кроком для реалізації плану Єврокомісії щодо використання російських активів як застави для залучення коштів на ринках.

Єврокомісія пропонує надати Україні значний «репараційний кредит», забезпечений цими активами, для покриття фінансових та військових потреб країни у 2026−2027 роках.

Хоча це не пряма конфіскація активів, нова процедура усуває головну юридичну та політичну перешкоду, що значно підвищує шанси на погодження великого фінансового пакету для України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що переговори щодо «репараційного кредиту» для України зайшли в глухий кут: Бельгія чекає на інші варіанти від ЄС

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами