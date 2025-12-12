Крок до «репараційного кредиту»: ЄС погодився змінити правила щодо заморожених активів рф

Посли країн-членів Європейського Союзу ухвалили важливу зміну правил, яка спрощує процес безстрокового заморожування російських суверенних активів на території блоку. Це рішення вважається значним кроком на шляху до потенційного надання Україні так званого «репараційного кредиту». Про це повідомив у соцмережі Х журналіст Рікард Йозвяк, який спеціалізується на європейських справах.

Скасування принципу одностайності

Ключова зміна полягає у скасуванні вимоги про одноголосне рішення для продовження заморожування російських активів.

«Посли щойно домовилися про зміну правил, яка спрощує зберігання заморожених російських активів у блоці. Одностайність щодо продовження заморожування більше не є єдиним варіантом. Великий крок до потенційного репараційного кредиту для України», — написав Йозвяк.

Раніше, для продовження обмежувальних заходів, які необхідно було поновлювати кожні шість місяців, потрібна була згода всіх 27 країн-членів. Це створювало ризик того, що такі країни, як Угорщина, могли накласти вето і розблокувати доступ Москви до активів.

Новий механізм, який буде ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів, дозволить обійти потенційне вето окремих країн. Це гарантує, що близько 210 млрд євро заморожених активів залишатимуться іммобілізованими на невизначений термін.

Шлях до «репараційного кредиту»

Це процедурне рішення є важливим попереднім кроком для реалізації плану Єврокомісії щодо використання російських активів як застави для залучення коштів на ринках.

Єврокомісія пропонує надати Україні значний «репараційний кредит», забезпечений цими активами, для покриття фінансових та військових потреб країни у 2026−2027 роках.

Хоча це не пряма конфіскація активів, нова процедура усуває головну юридичну та політичну перешкоду, що значно підвищує шанси на погодження великого фінансового пакету для України.

