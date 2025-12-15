«Податок на OLX»: Хто підтримав ініціативу уряду

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 грудня 2025, 19:36

«Податок на OLX»: Хто підтримав ініціативу уряду

Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти № 14025 та № 14026, якими передбачено впровадження обміну інформацією про доходи отримані через цифрові платформи. Про це йдеться у спільній позиції згаданих вище компаній, яка є в розпорядженні ЕП.

Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти № 14025 та № 14026, якими передбачено впровадження обміну інформацією про доходи отримані через цифрові платформи.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Позиція компаній

«Це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання в Україні із сучасними європейськими підходами та кращими міжнародними практиками, закріпленими в рамках ОЕСР та Директиви ЄС DAC7. Воно сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами», — вказано в документі.

Читайте також: У OLX різко розкритикували податок на оголошення

«Важливо підкреслити, що законопроєкти передбачають чіткий виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не вважаються системною економічною діяльністю та не оподатковуються. Це гарантує, що побутові продажі особистих речей між громадянами залишаються повністю поза сферою нового регулювання», — пояснюють підписанти.

Критика OLX

Платформа OLX виступила з різкою критикою урядового законопроєкту № 14025, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

У компанії стверджують, що документ у його нинішньому вигляді загрожує мільйонам звичайних українців, які продають вживані речі, і суттєво відрізняється від європейських норм, які він нібито імплементує.

Нагадаємо

В серпні 2025 року уряд схвалив законопроєкт, яким пропонується впровадити міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Ініціативу назвали «податком на OLX».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
kadaad1988
kadaad1988
15 грудня 2025, 20:21
#
Полностью поддерживаю OLX!
+
0
Три літри
Три літри
15 грудня 2025, 22:06
#
Тобто ухиляєшся від сплати податку
+
0
Три літри
Три літри
15 грудня 2025, 22:12
#
Цей закон потрібен навіть якщо ні про яку гармонизацію оподаткування з ЄС мова не йде. Потрібен якщо буде прийнятий саме з тими ключовими параметрами які були оголошені:
— ставка податку на дохід 5%, тобто така як і зараз,
— планка доходу що не оподатковуєтся на рівні 2000Є (дивно, вони собираются записати в закон саме євро?) — це суттеве покращення в порівнянні з поточним регулюванням коли взагалі відсутній неоподаткований мінімум,
— платформа виступає податковим агентом і сама перераховує податок в казначество.

Спірним моментом є хіба що спецрахунок бо якщо всі гроші будуть акумулюватися на ньому — тоді логічно зробити податковим агентом банки чи платіжні оператори які будуть відкривати такий рахунок, а платформи будуть слідкувати лише за тим щоб дохід від продажу потравляв на цей спеціальний рахунок.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vfp и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами