«Податок на OLX»: Хто підтримав ініціативу уряду

Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти № 14025 та № 14026 , якими передбачено впровадження обміну інформацією про доходи отримані через цифрові платформи. Про це йдеться у спільній позиції згаданих вище компаній, яка є в розпорядженні ЕП.

Позиція компаній

«Це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання в Україні із сучасними європейськими підходами та кращими міжнародними практиками, закріпленими в рамках ОЕСР та Директиви ЄС DAC7. Воно сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами», — вказано в документі.

«Важливо підкреслити, що законопроєкти передбачають чіткий виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не вважаються системною економічною діяльністю та не оподатковуються. Це гарантує, що побутові продажі особистих речей між громадянами залишаються повністю поза сферою нового регулювання», — пояснюють підписанти.

Критика OLX

Платформа OLX виступила з різкою критикою урядового законопроєкту № 14025, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

У компанії стверджують, що документ у його нинішньому вигляді загрожує мільйонам звичайних українців, які продають вживані речі, і суттєво відрізняється від європейських норм, які він нібито імплементує.

Нагадаємо

В серпні 2025 року уряд схвалив законопроєкт, яким пропонується впровадити міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Ініціативу назвали «податком на OLX».