Сервіси Uklon, Bolt, Uber та Glovo підтримали урядові законопроєкти № 14025 та № 14026, якими передбачено впровадження обміну інформацією про доходи отримані через цифрові платформи. Про це йдеться у спільній позиції згаданих вище компаній, яка є в розпорядженні ЕП.
«Податок на OLX»: Хто підтримав ініціативу уряду
Позиція компаній
«Це рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання в Україні із сучасними європейськими підходами та кращими міжнародними практиками, закріпленими в рамках ОЕСР та Директиви ЄС DAC7. Воно сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами», — вказано в документі.
«Важливо підкреслити, що законопроєкти передбачають чіткий виняток для товарних операцій вартістю до 2 000 євро на рік. Транзакції в межах цього ліміту не вважаються системною економічною діяльністю та не оподатковуються. Це гарантує, що побутові продажі особистих речей між громадянами залишаються повністю поза сферою нового регулювання», — пояснюють підписанти.
Критика OLX
Платформа OLX виступила з різкою критикою урядового законопроєкту № 14025, який запроваджує нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.
У компанії стверджують, що документ у його нинішньому вигляді загрожує мільйонам звичайних українців, які продають вживані речі, і суттєво відрізняється від європейських норм, які він нібито імплементує.
Нагадаємо
В серпні 2025 року уряд схвалив законопроєкт, яким пропонується впровадити міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Ініціативу назвали «податком на OLX».
Коментарі
— ставка податку на дохід 5%, тобто така як і зараз,
— планка доходу що не оподатковуєтся на рівні 2000Є (дивно, вони собираются записати в закон саме євро?) — це суттеве покращення в порівнянні з поточним регулюванням коли взагалі відсутній неоподаткований мінімум,
— платформа виступає податковим агентом і сама перераховує податок в казначество.
Спірним моментом є хіба що спецрахунок бо якщо всі гроші будуть акумулюватися на ньому — тоді логічно зробити податковим агентом банки чи платіжні оператори які будуть відкривати такий рахунок, а платформи будуть слідкувати лише за тим щоб дохід від продажу потравляв на цей спеціальний рахунок.