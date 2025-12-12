Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 15:05

Ймовірний наступний голова ФРС може обвалити курс долара на догоду Трампу — думка

Американський долар може зазнати суттєвого падіння, якщо Кевін Гассетт — найбільш імовірний кандидат на посаду наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС) — проводитиме політику зниження ставок, ігноруючи реальні економічні показники. Таке попередження висловив валютний стратег Commerzbank Фолькмар Баур, повідомляє The Wall Street Journal 12 грудня.

Американський долар може зазнати суттєвого падіння, якщо Кевін Гассетт — найбільш імовірний кандидат на посаду наступного голови Федеральної резервної системи (ФРС) — проводитиме політику зниження ставок, ігноруючи реальні економічні показники.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Політика проти фактів

Кевін Гассетт, якого вважають креатурою Дональда Трампа, в інтерв'ю Fox News напередодні останнього засідання ФРС заявив, що центробанк «сильно відстає» у темпах зниження ставок.

Однак аналітики Commerzbank вказують на те, що макроекономічні дані не підтверджують необхідність агресивного пом'якшення. Ринок праці США охолоджується дуже повільно, що зазвичай вимагає обережності від регулятора.

«Гассетта, ймовірно, не зупинять факти від впровадження зниження ставок, якого вимагає президент Трамп. І долару, можливо, доведеться заплатити за це ціну», — зазначає Баур.

Експерти побоюються, що політично мотивовані рішення нового голови ФРС, які не відповідають реальному стану економіки, підірвуть довіру до валюти.

Ринковий контекст: долар вже на мінімумах

Американська валюта залишається слабкою після того, як у середу ФРС знизила ставку на 25 базисних пунктів і залишила відкритою можливість для подальших знижень у 2026 році. Тиск на долар посилили й дані про заявки на допомогу з безробіття, які виявилися гіршими за прогнози.

Індекс долара (DXY): Торгується поблизу восьмитижневого мінімуму на рівні 98,41, опускавшись напередодні до 98,13.

Чому це важливо

Це попередження підсвічує ключовий ризик 2026 року — втрату незалежності ФРС. Якщо монетарна політика США визначатиметься політичними бажаннями Білого дому (швидке зниження ставок для стимулювання економіки), а не економічними розрахунками, це призведе до девальвації долара. Для світової економіки це означає період високої волатильності валютних курсів, а для інвесторів — сигнал до пошуку альтернативних активів (золото, євро або криптоактиви).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+11
Я Саня
Я Саня
12 грудня 2025, 15:57
#
Потрібно йому упокорювальну сорочку одягнути, бо цей божевільний все тут нам потрищить швидше чим прийдуть вибори в сенат
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
