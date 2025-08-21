Multi від Мінфін
21 серпня 2025, 11:45

Volkswagen коригує стратегію: відмовляється від повного переходу на електромобілі задля нового зростання

Німецький автогігант Volkswagen відходить від амбітної стратегії повного переходу на електромобілі. Натомість компанія розширює свою лінійку моделей для стимулювання нового етапу зростання. Про це повідомляє Bloomberg.

Німецький автогігант Volkswagen відходить від амбітної стратегії повного переходу на електромобілі.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Раніше, у березні 2021 року, Volkswagen заявляв про намір продавати більше електромобілів, ніж Tesla, вже до 2025 року. Проте ці цілі не були досягнуті.

Тепер Volkswagen зосереджується на запуску нових моделей. Зокрема, у вересні компанія представить перший зі своїх електромобілів нового покоління — компактний хетчбек VW ID.2all, вартістю 25 тисяч євро. Ця модель має стати поштовхом до нової ери зростання для бренду. Загалом, протягом року Volkswagen планує випустити 30 нових моделей.

Компанії належить значно попрацювати над відновленням репутації, адже ще нещодавно покупці VW ID.3 скаржилися на проблеми з програмним забезпеченням, зокрема на раптове гальмування через нестабільну систему розпізнавання дорожніх знаків.

Зазначимо, що тоді як Tesla могла оновлювати своє програмне забезпечення безпосередньо в автомобілях клієнтів, власникам VW доводилося відвідувати сервісні центри.

Останніми роками китайські автовиробники, такі як BYD та NIO, зуміли побудувати потужну імперію електромобілів, пропонуючи продукцію з низькими цінами та конкурентними характеристиками. Як результат, BYD вже витіснила Volkswagen з лідерських позицій на ринку Китаю.

Генеральний директор Volkswagen Олівер Блуме підкреслив, що компанія повинна адаптуватися до нових ринкових реалій. У сучасному світі споживачі дедалі більше уваги приділяють підключаємим гібридам і втрачають інтерес до електромобілів.

«Ми повинні продовжувати працювати над нашою бізнес-моделлю. Умови останніх десятиліть — вільна торгівля, глобальне економічне зростання, обмежена конкуренція — більше не застосовуються», — заявив Олівер Блуме.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
