15 грудня 2025, 8:48

Німецькі оператори скасують додаткову плату за дзвінки та інтернет для користувачів українських SIM-карт

Мобільний оператор Vodafone Germany оголосив про запуск спеціальної роумінгової угоди з українськими операторами, яка почне діяти вже з 16 грудня. Про це пише німецьке видання Main-Post

Мобільний оператор Vodafone Germany оголосив про запуск спеціальної роумінгової угоди з українськими операторами, яка почне діяти вже з 16 грудня.
Фото: mobileworldlive.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Нові правила роумінгу

Оператор Vodafone Deutschland оголосив про дострокове впровадження нових правил роумінгу вже з 16 грудня — ще до офіційного набуття чинності відповідної норми Європейського Союзу.

Що це дасть українцям

Після цього українці, які перебувають у Німеччині, зможуть користуватися своїм мобільним зв’язком без додаткових витрат на дзвінки та інтернет. Аналогічні умови діятимуть і для німецьких абонентів Vodafone під час перебування в Україні.

Інші великі оператори — Deutsche Telekom та O2 — почнуть застосовувати нові правила з 1 січня, коли норма ЄС стане обов’язковою для всіх компаній.

У виданні зазначають, що домовленість стосується виключно українських мобільних операторів і не поширюється на тимчасово окуповані росією території України.

Читайте також: Роумінг, як вдома: Vodafone переводить Україну на європейські стандарти та змінює тарифи

Як працює принцип «Роумінг як вдома»

З 2017 року в країнах ЄС діє принцип «Роумінг як вдома», за яким абоненти не сплачують додаткові збори за мобільний зв’язок під час перебування в інших державах Євросоюзу, користуючись тарифами своєї країни.

У червні Єврокомісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. З 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
