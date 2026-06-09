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9 червня 2026, 9:42

BYD показала свій новий флагманський седан D-класу Great Han (фото)

Компанія BYD офіційно опублікувала фотографії свого останнього флагманського седана D-класу, який внутрішньо називають Great Han (Da Han або Han 9). Про це пише Сarnewschina.

Компанія BYD офіційно опублікувала фотографії свого останнього флагманського седана D-класу, який внутрішньо називають Great Han (Da Han або Han 9).

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Дизайн авто

Зовнішній дизайн має спільні стилістичні риси з Han L, особливо спереду, де горизонтальна декоративна деталь з'єднує фари вздовж переднього краю капота.

У профіль Great Han може похвалитися елегантним, витягнутим силуетом. Лінія даху починається спуском від середньої стійки. У задній частині автомобіль має задні ліхтарі на всю ширину, а задній бампер, як очікується, матиме дизайн, відмінний від Han L.

Інтер'єр та технології

Усередині салон значною мірою натхненний моделлю «Da Tang», вирізняючись знайомим дизайном керма та компонуванням, орієнтованим на преміальний комфорт та функціональність.

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Силовий агрегат та продуктивність

Новий флагман буде доступний як у гібридній (PHEV), так і в повністю електричній (EV) конфігураціях. Він отримає переваги від акумулятора BYD Blade другого покоління та технології надшвидкої зарядки. За попередньою інформацією, модельний ряд включатиме два ключові варіанти:

  • 880 км повний привід LiDAR Flagman Edition
  • 1008 км задньопривідного LiDAR-ексклюзивного випуску

Очікується, що Great Han стане серійною моделлю, що стане результатом «Кампанії з найменування першого флагманського седана D-класу від BYD Dynasty», яку раніше ініціював Лу Тянь. Очікується, що автомобіль буде офіційно запущений на ринок у третьому кварталі цього року.

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Лідерство BYD

BYD зберегла лідерство на ринку із загальним обсягом продажів у 376 990 одиниць у травні.

У березні минулого року BYD запустила свою мегаватну швидку зарядку, першими моделями з її підтримкою стали Han L та Tang L. Однак продажі Han L були не дуже хорошими: у квітні продажі в Китаї трохи перевищили 1000 одиниць, що на 69,5% менше, ніж у попередньому році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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