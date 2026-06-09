На українських АЗС змінять позначення пального: що означають E5, E10 та B7

Від 1 липня на автозаправних станціях почне діяти нове європейське маркування пального. Зміни є частиною адаптації паливного ринку до стандартів ЄС і передбачають обов’язкове додавання до пального до 10% біоетанолу. Про це розповів заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев, пише Фокус.

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Нові позначення пального

На українських АЗС поступово з’являться нові позначення пального:

E5 — бензин із до 5% біоетанолу

E10 — бензин із до 10% біоетанолу

B7 — дизель із до 7% біодизеля

Ці індекси відповідають європейській системі маркування, яка використовується в ЄС із 2018 року та додатково позначає типи пального залежно від вмісту біологічних компонентів.

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Фахівці зазначають, що більшість автомобілів, випущених після 2011 року, без проблем працюють на бензині E10. Водночас для старіших авто, особливо з карбюраторними двигунами, рекомендується використовувати бензин із меншим вмістом біоетанолу — E5. Інформацію про сумісність можна перевірити в технічній документації або на авто.

Що це дасть

Очікується, що впровадження нового маркування наблизить український ринок пального до європейських екологічних вимог і сприятиме збільшенню частки відновлюваних компонентів у паливі.

Перехід на Е10 також має спростити постачання пального. Річ у тому, що наразі український ринок використовує стандарт, який відрізняється від поширеного в Європі. Через це постачальникам доводиться формувати окремі партії бензину для України.