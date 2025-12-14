Amazon та Microsoft інвестують в Індію $52 млрд на тлі розвитку ШІ та хмарних технологій

Технологічні гіганти Amazon та Microsoft оголосили про безпрецедентні інвестиції в Індію, які сукупно складуть $52 мільярди. Це рішення підтверджує зростаюче стратегічне значення Індії як ключового глобального ринку для розвитку штучного інтелекту (ШІ), хмарних обчислень та електронної комерції. Про це повідомляє Bloomberg.

Дві угоди за два дні

Обидва зобов'язання, оголошені протягом двох днів, є найбільшими інвестиціями такого роду в Азії:

Amazon: Компанія збільшила свій інвестиційний план до $35 мільярдів до 2030 року. Ці кошти будуть спрямовані на онлайн-ритейл, цифровізацію на основі ШІ, розбудову логістичної інфраструктури та підтримку експортних ініціатив для місцевого бізнесу. Amazon очікує, що ці витрати допоможуть створити 1 мільйон нових робочих місць в Індії.

Microsoft: Компанія зобов’язалася інвестувати $17,5 мільярда протягом чотирьох років для нарощування хмарної інфраструктури та потужностей ШІ в країні. Інвестиції підуть на розширення центрів обробки даних, навчання місцевої робочої сили та співпрацю у створенні суверенних технологічних можливостей.

Ключове поле битви для Big Tech

Ці масштабні вкладення підкреслюють прагнення американських компаній закріпитися в Індії, яка є найбільш густонаселеною країною світу з понад мільярдом інтернет-користувачів.

Як зазначив головний виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла, ШІ в Індії має велике соціальне значення.

«Коли медпрацівник у селі доглядає за мамою, яка щойно народила, і при цьому має в руках можливості штучного інтелекту, тоді розумієш, що цей ШІ справді має значення», — сказав він.

Індія є привабливою для інвесторів завдяки:

Масштабу та лояльності регулятора: Вона пропонує неперевершене поєднання величезного ринку та відносно менш суворого регулювання порівняно з Китаєм чи європейськими країнами.

Навчання ШІ-моделей: різноманіття мов, акцентів та логічних структур в Індії відіграє вирішальну роль у глобальному вдосконаленні технологій ШІ.

Конкуренція за ринок Індії, що зростає, посилюється, перетворюючи країну на ключове поле битви не лише для Amazon та Microsoft, але й для таких гігантів, як Google та Meta.