Активи Google у Франції заморозили на 110 мільйонів євро після рішення російського суду

У Франції активи Google тимчасово заморозили на суму близько 110 млн євро . Відповідне рішення ухвалили на вимогу адміністратора ліквідованого російського підрозділу компанії, свідчать судові документи, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Цей крок є рідкісною спробою російської сторони залучити міжнародні правові механізми для тиску на закордонні активи західних компаній на тлі зростання напруженості навколо використання заморожених російських активів у Європі.

Підстава для замороження

Замороження активів Google France, які стосуються акцій, що належать Google International, було ініційовано судовим адміністратором Google Russia.

Французький судовий виконавець діяв на підставі трьох рішень, винесених між 2024 та 2025 роками Московськими арбітражними судами, які регулюються міжнародним комерційним правом.

Вільям Жулі, адвокат, який представляє інтереси судового адміністратора (ліквідатора) Google Russia у французькій юридичній фірмі WJ Avocats, повідомив, що російський суд визнав Google винним у незаконній виплаті дивідендів у 2021 році на суму близько 10 мільярдів рублів ($126 млн).

Таким чином адміністратор вимагає повернення цих коштів у конкурсну масу для розрахунку з кредиторами.

Адвокат також зазначив, що російський ліквідатор домагається виконання цих судових рішень і в інших юрисдикціях, зокрема в Іспанії, Туреччині та Південній Африці.

Подальші кроки та відповідь Google

Згідно з французьким законодавством, тимчасове замороження активів вимагає від адвокатів подати офіційні документи про визнання іноземного арбітражного рішення протягом одного місяця, інакше замороження буде скасовано. Очікується, що ці документи будуть подані до суду найближчими днями.

Паризький судовий суд повинен буде розглянути питання про надання дозволу на офіційне визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Цей процес може тривати до півтора року.

Google має право оскаржити тимчасове замороження в суді. Якщо ж дозвіл на виконання рішення буде надано, заморожені кошти можуть бути конфісковані для задоволення арбітражних рішень, додав адвокат Жулі.

Нагадаємо

Google, материнська компанія якого — Alphabet — має ринкову капіталізацію близько $3,8 трлн, неодноразово отримував штрафи з боку рф.

У 2022 році Google Russia оголосила про банкрутство після того, як російська влада заблокувала її банківські рахунки — це сталося через кілька місяців після повномасштабного вторгнення росії в Україну.