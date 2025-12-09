Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 16:23

ЄС розпочав розслідування проти Google через підозри у зловживанні домінуванням на ринку ШІ

Європейський Союз розпочав антимонопольне розслідування проти технологічного гіганта Google, підрозділ Alphabet, через підозри у зловживанні домінуванням на ринку під час впровадження інструментів штучного інтелекту (ШІ). Це сталося через кілька днів після аналогічного розслідування проти Meta, повідомляє Bloomberg.

У рамках розслідування, яке, ймовірно, викличе критику з боку Білого дому, наглядові органи ЄС вивчатимуть, чи:

  • Компанія Google нав'язувала несправедливі умови творцям контенту.
  • Надавала своїй власній моделі ШІ перевагу над конкурентами.

Крім того, Європейська Комісія розгляне, якою мірою функціонал AI Overviews та AI Mode від Google базується на контенті вебвидавців, і чи отримують вони за це відповідну оплату.

«Ця справа вкотре є рішучим сигналом нашої прихильності до захисту онлайн-преси та інших творців контенту, а також до забезпечення чесної конкуренції на ринках ШІ, що розвиваються», — заявила у Брюсселі антимонопольний комісар ЄС Тереза Рібера.

Реакція Google та історія штрафів

У Google заявили, що розслідування ЄС ризикує придушити інновації на ринку, який є більш конкурентним, ніж будь-коли" і підкреслили, що продовжать співпрацювати з творчими індустріями в еру ШІ.

Це нове розслідування слідує за низкою попередніх штрафів, накладених ЄС на Google:

  • Вересень: Штраф у розмірі майже 3 мільярди євро за нібито надання переваги власним рекламним технологіям.
  • Інші штрафи: Google вже отримувала багатомільярдні штрафи за порушення, включаючи 4,13 млрд євро за Android та 2,42 млрд євро за придушення конкурентів у пошуку покупок.

На додаток до антимонопольних правил, Google також перебуває під пильною увагою в рамках Закону про цифрові ринки (DMA), який набув чинності у 2023 році та має на меті регулювати діяльність найбільших світових технологічних платформ.

Загроза для компанії

Згідно з традиційними антимонопольними правилами ЄС, штрафи за порушення можуть сягати 10% від річного глобального доходу компанії, хоча рідко досягають цього рівня. Проте Google тепер буде змушена запропонувати конкретні рішення для задоволення вимог регуляторів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейська комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування щодо нової політики Meta, яка обмежує можливість розробників штучного інтелекту використовувати бізнес-інструменти WhatsApp.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
