Україну можуть прийняти до ЄС за рік на особливих підставах — FT

Україна може стати повноправним членом Європейського Союзу вже 1 січня 2027 року. Такий амбітний дедлайн зафіксовано в останній версії проєкту мирної угоди, яку обговорюють представники України та США за підтримки Брюсселя. Це рішення може кардинально змінити правила розширення блоку. Про це повідомляє Financial Times 12 грудня, посилаючись на джерела, знайомі зі змістом документа.

Політична доцільність проти бюрократії

Запропонований графік є революційним для ЄС. Наразі Київ не закрив ще жодного з 36 складних розділів переговорів про вступ. Традиційна процедура вимагає років (а іноді десятиліть) реформ та перевірок за принципом «на основі заслуг».

Однак включення дати вступу до тексту мирної угоди робить цей процес політично невідворотним.

Логіка плану: Якщо членство України стане частиною глобальної безпекової угоди, яку гарантують США, Брюссель просто не зможе заблокувати процес бюрократичними перепонами, не зірвавши при цьому мир.

Фактор Трампа: Підтримка Вашингтона означає, що президент Дональд Трамп зможе натиснути на «проблемних» лідерів ЄС, зокрема угорського прем'єра Віктора Орбана, змусивши їх відмовитися від вето.

«Якщо ми погодимо угоду, в якій буде вказано, коли Україна стане членом ЄС, американці як сторона цієї угоди зроблять усе, щоб наш європейський шлях не був заблокований іншими в Європі, на яких вони мають вплив», — заявив Володимир Зеленський журналістам у Києві.

Новий формат членства?

Швидкий вступ, ймовірно, змусить ЄС переглянути саму концепцію членства. Джерела FT зазначають, що Брюссель розглядає варіант поетапної інтеграції:

Спершу — політичне членство.

Доступ до фондів ЄС, права голосу та спільних ринків (зокрема аграрного) надаватиметься поступово.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос раніше згадувала про можливість «випробувального терміну» для нових членів із механізмом призупинення прав у разі відкату реформ.

Реакція сторін

Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну за 24 години, визнав, що процес виявився складнішим, ніж «угода з нерухомістю». Втім, він заявив, що сторони «дуже близькі» до угоди. Цими вихідними у Німеччині має відбутися зустріч за участі представників США, Європи та України для узгодження деталей.

Водночас Кремль поки не демонструє готовності до компромісів. Юрій Ушаков, радник Путіна, заявив, що Росія ще не бачила фінального проєкту, але «передчуває, що багато чого в ньому їм не сподобається». Москва також відкинула ідею створення «вільної економічної зони» на Донбасі, яку просуває адміністрація Трампа.