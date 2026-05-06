6 травня 2026, 14:53

Maserati, Lamborghini та 10-річні авто: що українці ввозили з-за кордону у квітні

Квітень став найпродуктивнішим місяцем 2026 року для українських імпортерів вживаних легкових авто. Водночас, попри внутрішній рекорд, ринок демонструє помітне сповільнення порівняно з минулим роком. Про це йдеться у повідомленні Інституту досліджень авторинку.

За даними Інституту, у квітні українці вперше зареєстрували 19 323 вживані легковики, ввезені з-за кордону. Це на 2,5% більше, ніж у березні, однак на 9,1% менше, ніж у квітні 2025 року.

Ринок уперся у «стелю»

У 2025 році імпорт вживаних авто демонстрував стабільне зростання: від 14,5 тис. реєстрацій у січні до понад 41 тис. у грудні. Натомість у 2026 році найкращий результат поки що становить лише 19,3 тис. авто.

Для порівняння, у квітні минулого року було зареєстровано близько 21,2 тис. імпортованих вживаних легковиків.

Однією з головних причин охолодження ринку експерти називають запровадження ПДВ на електромобілі. Саме електричний сегмент раніше був одним із драйверів імпорту та оновлення автопарку.

Які авто ввозили найчастіше

Лідером серед марок у квітні традиційно залишився Volkswagen. Водночас значна присутність Audi та BMW у рейтингу свідчить, що українці й надалі активно імпортують вживані автомобілі преміального сегмента.

Серед моделей першість утримує Volkswagen Tiguan, який випередив Volkswagen Golf. Це підтверджує збереження інтересу покупців до компактних кросоверів навіть на вторинному ринку.

Середній вік імпортованих у квітні авто становив 10 років.

Бензин — понад половина ринку

У структурі імпорту за типом двигуна перше місце посіли бензинові автомобілі. На них припало 55,9% усіх перших реєстрацій.

Дизельні авто зайняли 21,3% ринку. Частка електромобілів становила 11,4%, гібридів — 8,0%. Автомобілі з ГБО охопили 3,0%, а машини із заводським газовим устаткуванням — лише 0,4%.

Преміальний сегмент теж поповнюється

Попри загальне сповільнення, в Україну продовжують завозити дорогі та рідкісні авто. У квітні українські номери отримали:

  • 77 Porsche
  • 7 Maserati
  • 3 Lamborghini
  • 1 Aston Martin
  • 1 Bentley

Що кажуть експерти

Як зазначають фахівці Інституту досліджень авторинку, квітень справді став найкращим місяцем року за кількістю імпортованих вживаних авто. Однак порівняння з 2025 роком показує іншу картину — ринок втратив темп.

«З одного боку — квітень дав найкращий результат року: 19,3 тис. авто. З іншого — ми чітко бачимо „стелю“, в яку вперся ринок. Торік у квітні було понад 21 тис. реєстрацій і впевнений тренд на зростання. Сьогодні ж маємо падіння на 9% рік до року», — зазначають в ІДА.

За оцінкою експертів, головним чинником сповільнення стало повернення ПДВ на електромобілі. Через це сегмент, який раніше підтримував імпорт та оновлення автопарку, став менш доступним для масового покупця.

Середній вік імпортованих авто у 10 років також свідчить, що покупці дедалі частіше шукають баланс між ціною та станом автомобіля. Через податкове навантаження частина клієнтів змушена обирати старіші або простіші моделі, ніж могла б дозволити собі раніше.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
