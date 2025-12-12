OpenAI кидає виклик Google: Компанія запустила свою найпотужнішу модель GPT-5.2

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2025, 16:54

OpenAI кидає виклик Google: Компанія запустила свою найпотужнішу модель GPT-5.2

Компанія OpenAI у четвер, 11 грудня, запустила свою новітню передову модель GPT-5.2 на тлі загострення конкуренції з боку Google. Модель позиціонується як найдосконаліша розробка компанії, спеціально створена для розробників та щоденного професійного використання. Про це повідомляє TechCrunch.

OpenAI кидає виклик Google: Компанія запустила свою найпотужнішу модель GPT-5.2

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цей запуск відбувається після того, як, за повідомленнями The Information, генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив внутрішній «код червоний» (code red) через падіння трафіку ChatGPT та втрату частки споживчого ринку на користь Google Gemini 3.

Три версії для професійних завдань

GPT-5.2 буде доступний платним користувачам ChatGPT та розробникам через API у трьох варіантах, орієнтованих на різні типи робочих процесів:

  • Instant (Миттєвий): Оптимізована за швидкістю модель для рутинних запитів (пошук інформації, письмо, переклад).
  • Thinking (Мислення): Модель, яка відмінно справляється зі складною структурованою роботою, такою як кодування, аналіз довгих документів, математика та планування.
  • Pro (Професійний): Топова модель, націлена на забезпечення максимальної точності та надійності при вирішенні найскладніших проблем.

Читайте також: Google Gemini наздоганяє ChatGPT на тлі сповільнення росту лідера ринку

«Ми розробили 5.2, щоб відкрити ще більшу економічну цінність для людей», — заявила головний директор із продуктів OpenAI Фіджі Сімо.

Вона підкреслила, що модель стала кращою у створенні електронних таблиць, презентацій, написанні коду, сприйнятті зображень, розумінні довгого контексту, використанні інструментів та зв'язуванні складних, багатоетапних проєктів.

Нові рекорди у міркуванні та кодуванні

OpenAI стверджує, що GPT-5.2 встановила нові рекорди у бенчмарках з кодування, математики, науки, міркувань у довгому контексті та використанні інструментів.

GPT-5.2 Thinking безпосередньо конкурує з режимом Deep Think від Google Gemini 3. На внутрішніх тестових графіках OpenAI, GPT-5.2 випереджає Gemini 3 та Claude Opus 4.5 майже в усіх перелічених тестах на міркування: від реальних завдань програмної інженерії (SWE-Bench Pro) та наукових знань рівня докторантури (GPQA Diamond) до тестів на абстрактне міркування (ARC-AGI suites).

Продукт-лідер OpenAI Макс Шварцер повідомив, що відповіді GPT-5.2 Thinking містять на 38% менше помилок, ніж у попередній версії, що робить модель значно надійнішою для дослідницької роботи та щоденного прийняття рішень.

Фокус на Enterprise-сегменті

Незважаючи на попередні чутки про наміри посилити споживчі функції ChatGPT, запуск GPT-5.2 чітко фокусується на корпоративних можливостях.

OpenAI спеціально націлюється на розробників та екосистему інструментів, прагнучи стати основою за замовчуванням для створення агентних систем на основі ШІ.

Компанія заявила, що нові можливості моделі сприятимуть «більш надійним агентним робочим процесам, коду виробничого рівня та складним системам, які працюють з великими контекстами та реальними даними».

Цей поштовх вимагає від OpenAI високих обчислювальних витрат. Компанія має значні фінансові зобов'язання (понад $1,4 трлн на інфраструктуру ШІ), і подвоєння зусиль на дорогих у експлуатації моделях міркування є ризикованим кроком у боротьбі за лідерство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами