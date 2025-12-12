OpenAI кидає виклик Google: Компанія запустила свою найпотужнішу модель GPT-5.2

Компанія OpenAI у четвер, 11 грудня, запустила свою новітню передову модель GPT-5.2 на тлі загострення конкуренції з боку Google. Модель позиціонується як найдосконаліша розробка компанії, спеціально створена для розробників та щоденного професійного використання. Про це повідомляє TechCrunch.

Цей запуск відбувається після того, як, за повідомленнями The Information, генеральний директор OpenAI Сем Альтман оголосив внутрішній «код червоний» (code red) через падіння трафіку ChatGPT та втрату частки споживчого ринку на користь Google Gemini 3.

Три версії для професійних завдань

GPT-5.2 буде доступний платним користувачам ChatGPT та розробникам через API у трьох варіантах, орієнтованих на різні типи робочих процесів:

Instant (Миттєвий): Оптимізована за швидкістю модель для рутинних запитів (пошук інформації, письмо, переклад).

Thinking (Мислення): Модель, яка відмінно справляється зі складною структурованою роботою, такою як кодування, аналіз довгих документів, математика та планування.

Pro (Професійний): Топова модель, націлена на забезпечення максимальної точності та надійності при вирішенні найскладніших проблем.

«Ми розробили 5.2, щоб відкрити ще більшу економічну цінність для людей», — заявила головний директор із продуктів OpenAI Фіджі Сімо.

Вона підкреслила, що модель стала кращою у створенні електронних таблиць, презентацій, написанні коду, сприйнятті зображень, розумінні довгого контексту, використанні інструментів та зв'язуванні складних, багатоетапних проєктів.

Нові рекорди у міркуванні та кодуванні

OpenAI стверджує, що GPT-5.2 встановила нові рекорди у бенчмарках з кодування, математики, науки, міркувань у довгому контексті та використанні інструментів.

GPT-5.2 Thinking безпосередньо конкурує з режимом Deep Think від Google Gemini 3. На внутрішніх тестових графіках OpenAI, GPT-5.2 випереджає Gemini 3 та Claude Opus 4.5 майже в усіх перелічених тестах на міркування: від реальних завдань програмної інженерії (SWE-Bench Pro) та наукових знань рівня докторантури (GPQA Diamond) до тестів на абстрактне міркування (ARC-AGI suites).

Продукт-лідер OpenAI Макс Шварцер повідомив, що відповіді GPT-5.2 Thinking містять на 38% менше помилок, ніж у попередній версії, що робить модель значно надійнішою для дослідницької роботи та щоденного прийняття рішень.

Фокус на Enterprise-сегменті

Незважаючи на попередні чутки про наміри посилити споживчі функції ChatGPT, запуск GPT-5.2 чітко фокусується на корпоративних можливостях.

OpenAI спеціально націлюється на розробників та екосистему інструментів, прагнучи стати основою за замовчуванням для створення агентних систем на основі ШІ.

Компанія заявила, що нові можливості моделі сприятимуть «більш надійним агентним робочим процесам, коду виробничого рівня та складним системам, які працюють з великими контекстами та реальними даними».

Цей поштовх вимагає від OpenAI високих обчислювальних витрат. Компанія має значні фінансові зобов'язання (понад $1,4 трлн на інфраструктуру ШІ), і подвоєння зусиль на дорогих у експлуатації моделях міркування є ризикованим кроком у боротьбі за лідерство.