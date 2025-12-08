Google Gemini наздоганяє ChatGPT на тлі сповільнення росту лідера ринку

Епоха вибухового, безперешкодного зростання ChatGPT, схоже, добігає кінця. Хоча дітище Сема Альтмана все ще утримує пальму першості, конкуренти, зокрема Google зі своїм ШІ Gemini, стрімко скорочують розрив, відбираючи увагу аудиторії. Про це повідомляє TechCrunch із посиланням на звіт аналітичної компанії Sensor Tower.

Лідер досягає «стелі»

Згідно з новими даними, ChatGPT залишається домінантним гравцем у секторі штучного інтелекту. На нього припадає 50% усіх глобальних завантажень на мобільних пристроях та 55% щомісячних активних користувачів у цій ніші.

Однак динаміка вказує на тривожні для OpenAI тенденції: ринок наближається до насичення.

У період із серпня по листопад 2025 року кількість активних користувачів ChatGPT зросла лише на 6%, досягнувши позначки у 810 млн.

Частка ринку ChatGPT за останні чотири місяці скоротилася на 3 відсоткові пункти.

Час, який користувачі проводять у додатку, у листопаді впав на 10% порівняно з липнем.

Google переходить у наступ

Поки зростання лідера сповільнюється, Google Gemini демонструє агресивну експансію. За той самий період (серпень-листопад) аудиторія Gemini зросла на 30%.

Ключовим драйвером успіху Google став запуск нової моделі генерації зображень Nano Banana у вересні. Це суттєво вплинуло на залученість:

Користувачі Gemini тепер проводять у додатку в середньому 11 хвилин на день (зростання на 120% з березня).

Для порівняння: час активності користувачів ChatGPT за аналогічний період зріс лише на 6%.

Фактор Android та «Червоний код» в OpenAI

Аналітики Sensor Tower виділяють головну конкурентну перевагу техногіганта: інтеграцію в операційну систему. Кількість користувачів, які взаємодіють з Gemini безпосередньо через інтерфейс Android, вдвічі перевищує кількість тих, хто користується окремим додатком. Це дає Google стратегічну перевагу на глобальному ринку, де Android займає панівні позиції.

Усвідомлюючи загрозу, генеральний директор OpenAI Сем Альтман видав внутрішню директиву, яку охарактеризували як «червоний код». У документі йдеться про необхідність терміново зосередитися на покращенні продуктів, зокрема в напрямках персоналізації, надійності та генерації зображень.

Активність інших гравців

Боротьба за ринок не обмежується двома гігантами. Конкуренти Perplexity та Claude також демонструють вражаючі темпи:

Perplexity: річне зростання завантажень склало 215%, а активних користувачів — 370%.

Claude: кількість користувачів зросла на 190% рік до року.

Екосистема як вирішальна зброя

Важливо розуміти, що успіх Google Gemini пояснюється не лише якістю алгоритмів, а й класичною стратегією «екосистемного захвату». Google контролює дві найважливіші точки входу в інтернет: пошукову систему та операційну систему Android (яка встановлена на понад 3 млрд пристроїв у світі).

Інтегруючи ШІ безпосередньо в клавіатуру, камеру чи голосовий помічник телефону, Google усуває зайвий крок для користувача — необхідність завантажувати та відкривати окремий додаток (як у випадку з ChatGPT). Це значно знижує «поріг входу» для масового споживача, який може навіть не усвідомлювати, що користується складним штучним інтелектом, просто відправляючи повідомлення чи редагуючи фото. OpenAI, не маючи власної ОС чи смартфона, змушена покладатися виключно на лояльність користувачів до бренду.