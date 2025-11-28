Multi від Мінфін
28 листопада 2025, 9:27

Європейські автогіганти просять Брюссель відкласти заборону ДВЗ: Продажі електрокарів сповільнилися

Європейські автовиробники очікують послаблення регуляторних норм, коли Брюссель наступного місяця представить пакет підтримки автомобільного сектору. Цей пакет може пом'якшити фактичну заборону на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), яка наразі запланована на 2035 рік. Про це повідомляє Reuters.

Європейські автогіганти просять Брюссель відкласти заборону ДВЗ
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Надії найбільших автоконцернів континенту, від Volkswagen до Renault, на швидкий перехід до електромобілів (EV) зіткнулися з реальністю: попит виявився нижчим, ніж очікувалося, і загострилася конкуренція з боку китайських виробників.

Головні вимоги індустрії

Німецькі автовиробники та Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) закликають до перегляду правил, спрямованих на стимулювання електромобілів.

Наприклад, концерн Stellantis (власник Fiat і Maserati) попередив, що галузь ризикує «незворотним занепадом» без державної допомоги.

Що пропонує індустрія:

  • CO2-нейтральне паливо: Виробники сподіваються, що Єврокомісія дозволить продовжити використання ДВЗ, гібридів, що підключаються (plug-in hybrids) та автомобілів зі збільшеним запасом ходу, які працюють на CO2-нейтральному паливі, наприклад, біопаливі.
  • Ринкове регулювання: Автовиробники на чолі з Volkswagen Group стверджують, що незмінні цілі більше не мають сенсу. Вони вважають, що ринок, а не законодавці, повинен вирішувати, коли ДВЗ буде повністю витіснений. Натомість вони закликають до стимулювання попиту на електромобілі.

Читайте також: Попит на китайські електромобілі в Україні зріс на 414% за рік — дослідження

Як змінилися амбіції автогігантів

На тлі сповільнення продажів багато провідних компаній вже переглянули свої агресивні початкові цілі щодо частки електромобілів на ринку до 2030 року:

Автовиробник Початкова мета на 2030 рік Поточна мета та зміни
Volkswagen Group До 70% поставок в Європі мають бути повністю електричними Відмовилися від жорсткого прогнозу продажів EV
BMW 50% світових продажів мають бути повністю електричними Залишаються відданими цілі у 50%, але це залежить від ринкових умов
Mercedes-Benz 100% продажів EV до 2030 року (де дозволяють ринкові умови) Очікують щонайменше 50% «електрифікованих» авто (включаючи гібриди) до 2030 року і збережуть ДВЗ на початку 2030-х років
Stellantis 100% продажів пасажирських авто в Європі мають бути EV Відмовилися від мети виробляти лише електричні автомобілі в Європі до 2030 року

Причини уповільнення

Зростання попиту на електромобілі в Європі дійсно відбувається, але не тими темпами, на які розраховували виробники. За останні 10 місяців року частка електромобілів на ринку зросла лише до 16% (порівняно з 13% роком раніше).

Ключові проблеми, що гальмують перехід:

  • Страх залишитися без зарядки: Недостатньо розвинена інфраструктура зарядних станцій, особливо у Центральній та Східній Європі.
  • Висока вартість: Високі ціни на електроенергію, зокрема, в Німеччині.

Брюссель планує оприлюднити заходи підтримки для автомобільної індустрії 10 грудня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
MAXAOH
MAXAOH
28 листопада 2025, 9:52
#
Добро пожаловать в реальность)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
