11 грудня 2025, 19:29

Британські банки виступають проти плану використання заморожених активів рф для кредитів Україні — FT

Великі британські банки виступили проти планів уряду використовувати близько £8 млрд заморожених суверенних активів росії, які вони утримують, як заставу для надання позик Україні. Фінансові установи попереджають, що уряд Великої Британії не запропонував їм індемнітет (компенсацію) від потенційних судових позовів та заходів у відповідь з боку Москви. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

Британські банки виступають проти плану використання заморожених активів рф для кредитів Україні — FT
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Високопоставлені банкіри, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що банки можуть наражати себе на значний юридичний ризик, якщо ці активи будуть використані для забезпечення безвідсоткових кредитів Києву.

Основні ризики та занепокоєння

  • Правовий прецедент: «Ми стурбовані законністю… уряд створює новий прецедент, оскільки вони ніколи не конфісковували активи таким чином. росія подасть до суду за них», — заявив один зі старших банкірів.
  • Ризик неповернення: Головна проблема полягає у відсутності гарантій, що майбутня мирна угода включатиме репарації від Москви, які допоможуть погасити фінансування. «Юридичний ризик полягає в тому, що якщо Україна не поверне (кошти, — ред.), вам доведеться конфіскувати актив, який уряд вважає вашим, а Росія — ні», — пояснив консультант великих кредиторів.
  • Очікування дефолту: Одне джерело зазначило, що фінансисти розглядають ці кредити як «майже неминучий дефолт» (фактично, як подарунок Україні) і стурбовані тим, що залишаться без захисту, коли росія подасть до суду.

Уряд Великої Британії, зі свого боку, відмовився коментувати, чи буде надано банкам індемнітет у рамках плану, який передбачає використання активів як застави, а не пряму конфіскацію.

Читайте також: Японія спростувала інформацію щодо відмови конфіскації заморожених російських активів

Координація дій з ЄС

Обговорення щодо використання заморожених суверенних активів (понад 210 млрд євро здебільшого у ЄС, більшість з яких зберігається у бельгійському Euroclear) активізувалися на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, а також після скорочення фінансової підтримки Україні з боку його адміністрації.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та європейські лідери прагнуть використати російські активи для фінансування України та посилення своєї переговорної позиції.

Ключові дипломатичні кроки:

  • Плани Великої Британії координуються з ЄС, де Єврокомісія пропонує, щоб країни-члени надали Бельгії національні гарантії для покриття можливих витрат на повернення активів росії.
  • ЄС також розглядає можливість використання надзвичайних повноважень для обходу необхідності одностайної підтримки, щоб безстроково іммобілізувати активи — це спрямовано на обхід вето з боку Угорщини.
  • Міністр закордонних справ Великої Британії Єветт Купер зустрілася зі своїм бельгійським колегою Максимом Прево, а також очікується зустріч Стармера з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером.
  • Ці зустрічі відбулися після дискусій у Лондоні між Стармером, президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Наразі, незважаючи на прогрес, близькі до обговорень джерела не очікують остаточної угоди щодо використання суверенних активів до Різдва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
