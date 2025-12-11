Multi від Мінфін
11 грудня 2025, 11:39

Золота картка «Трампа» запрацювала: заможні іноземці зможуть купити право на перебування в США

Відкрито прийом заявок на анонсовану в лютому 2025 року Дональдом Трампом так звану «золоту картку», яка дає право жити і працювати в США та відкриває шлях до отримання американського громадянства. Отримати Trump Gold Card можна буде за 1 мільйон доларів (близько 855 тисяч євро). Про це пише Bloomberg.

Відкрито прийом заявок на анонсовану в лютому 2025 року Дональдом Трампом так звану «золоту картку», яка дає право жити і працювати в США та відкриває шлях до отримання американського громадянства.

Скільки потрібно заплатити за картку

Крім того, необхідно сплатити збір за обробку заявки у розмірі 15 тисяч доларів (приблизно 12 835 євро). Дизайн картки включає в себе портрет Трампа на тлі статуї Свободи.

Програма «золотих карток»

Згідно з офіційними даними, програма «золотих карток» спрямована на залучення до США особливо кваліфікованих та відповідним чином перевірених працівників для американських компаній.

Раніше у міністерстві торгівлі США заявляли, що таким чином передбачається залучити в країну інвестиції на суму понад 100 млрд доларів. Заявки на «золоту картку» тепер можна надсилати через «офіційний веб-сайт адміністрації Сполучених Штатів».

Як зазначено на сайті, крім картки для фізичних осіб можна подати заявку на корпоративну «золоту картку» вартістю вже 2 млн плюс збір у 15 тисяч доларів. Завдяки їй компанії зможуть отримувати ВНЖ у США для нових співробітників «у рекордно короткі терміни».

Крім того, за «невелику комісію розміром 5 відсотків» від вартості картки її можна буде передати іншому співробітнику. Річний збір «за обслуговування» корпоративної картки коштуватиме компанії 1% від її вартості (або 20 тисяч доларів).

Також готується ще більш дорога «платинова карта» для фізосіб за 5 млн доларів (близько 4,2 млн євро), від неї до американського бюджету передбачається отримати 1 млрд доларів.

Протягом якого часу планується отримати ці кошти відомство не уточнило. Іноземці, які купили Trump Platinum Card, зможуть перебувати на території США 270 днів на рік без необхідності сплачувати там податки на доходи, отримані за межами країни.

Нагадаємо

Програма EB-5 для іммігрантів-інвесторів, керована Службою громадянства та імміграції США, була створена Конгресом у 1990 році, щоб «стимулювати економіку США шляхом створення нових робочих місць та капіталовкладень іноземними інвесторами».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
