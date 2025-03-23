«Золота картка» замість візи: В США за один день було продано 1000 карток на $5 млрд

США представили нову програму імміграції — «золоту картку», яка надає іноземцям право на постійне проживання в країні. За один день було продано 1000 таких карток, що принесло бюджету $5 млрд, пише Financial Ехргеѕѕ.

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Що відомо

Президент США Дональд Трамп висунув ідею замінити візову програму для іноземних інвесторів так званою «золотою карткою», яку можна було б купити за $5 мільйонів як шлях до американського громадянства.

Трамп повідомив, що замінить програму імміграційних інвесторів «EB-5», яка дозволяє іноземним інвесторам стати постійними жителями США, на так звану «золоту картку».

Програма EB-5 надає «зелені карти» іноземцям, які обіцяють інвестувати в бізнес США.

Нагадаємо

Програма EB-5 для іммігрантів-інвесторів, якою керує Служба громадянства та імміграції США, була створена Конгресом у 1990 році, щоб «стимулювати економіку США шляхом створення нових робочих місць та капіталовкладень іноземними інвесторами».